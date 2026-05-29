Ubisoft bestätigt die Teilnahme an der Gamescom 2026

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Die Gamescom ist heutzutage die größte Videospielmesse weltweit, da die konstant rekordverdächtigen Hunderttausenden von Besuchern und die gleich ständig wachsenden Tausende und Abertausenden von Ausstellern die deutsche Convention zum Ort für alles rund um Gaming machen, wenn sie jährlich Ende August stattfindet.

Da das Event 2026 vom 26. bis 30. August in der Mega-Koelnmesse in Köln stattfindet, sehen wir, dass einige große Unternehmen ihre Präsenz auf der Gamescom in diesem Jahr bestätigen, wobei kürzlich Nintendo und nun auch Ubisoft mitmachen.

Zugegeben, Ubisoft ist fast immer auf der Gamescom zu sehen, was diese Nachricht kaum überrascht, ebenso wie die Anwesenheit von Nintendo durch den unregelmäßigen Auftritt des Unternehmens auf der Convention zurückzuführen ist.

Was Ubisoft dieses Jahr auf der Gamescom präsentieren wird: Da Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced bereits erschienen ist, gibt es noch nicht viel Ankündigung vom Entwickler, und das scheint nah dran zu sein. Werden wir mehr von The Division 3, Assassin's Creed: Codename Hexe, dem Splinter Cell Remake, Beyond Good and Evil 2 sehen, oder wird es sich auf kleinere Projekte wie den Early-Access-Titel Morbid Metal konzentrieren? Oder wird es neue Überraschungen geben...?

Mit diesen Neuigkeiten im Hinterkopf: Wirst du dieses Jahr zur Gamescom gehen und was erwartest du, was Ubisoft präsentieren wird?