Eine Netflix-Dokuserie über Vini Jr. kommt 2025

Netflix hat eine Goldgrube in Sportdokumentationen gefunden, von denen sich viele auf den Alltag von Profispielern konzentrieren, wie Beckham, The Last Dance (basierend auf Michael Jordan) und Saudi Pro League: Kickoff (diesen Donnerstag gestreamt). Nächstes Jahr ist Vini Jr. an der Reihe.

Vinícius Júnior, der 24-jährige brasilianische Spieler, Stürmer von Real Madrid und berühmter Vizemeister des Ballon d'Or (mit nur 41 Punkten), wird der Star seiner eigenen Dokumentarserie sein, die 2025 auf Netflix erscheint, wie die Plattform bekannt gab.

Dieser Dokumentarfilm ist seit letztem Jahr in Arbeit, wobei der brasilianische Produzent Conspiraçao jede Bewegung von Vini auf und neben dem Spielfeld begleitet. Obwohl es nicht offiziell angekündigt wurde, machte es im Februar 2024 Schlagzeilen, als die Crew Vini nicht im Mestalla, dem Stadion von Valencia, filmen durfte.

Im Jahr 2023 wurde Vini in Valencia rassistisch beleidigt. Seitdem spricht Vini lautstark über Rassismus, ein Thema, das wahrscheinlich einer der Hauptschwerpunkte des Dokumentarfilms sein wird, aber nicht der einzige.

In der Dokumentation geht es auch um Vinis bescheidene Anfänge, sein erstes Jahr bei C.R. Flamengo im Jahr 2018 und seine Schlüsselrolle in der brasilianischen Nationalmannschaft. Seine Niederlage beim Ballon d'Or wird wahrscheinlich auch Teil der Dokumentation sein.