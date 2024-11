Was ist die CONCACAF Nations League und wer sind die Halbfinalisten in diesem Jahr?

HQ

Die Länderspielpause ist vorbei, und die Spieler kehren zu ihren Klubs zurück. Mit den ausgetragenen europäischen Nationen stand die Gruppenphase der UEFA Nations League fest, wobei alle acht Mannschaften bereits für das Viertelfinale im März 2025 feststanden.

In der Zwischenzeit spielten die lateinamerikanischen Nationen die traditionellen WM-Qualifikationsspiele (mit einer besonders schwachen Leistung Brasiliens in diesem Jahr), und die mittel- und nordamerikanischen Mannschaften spielten ihre eigene CONCAFAF Nations League.

Dieser Wettbewerb wurde von der CONCAFAF, dem Dachverband in Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik, ins Leben gerufen und wurde 2018 aus genau dem gleichen Grund wie die UEFA Nations League ins Leben gerufen: Die Freundschaftsspiele im internationalen Kalender, die niemand gesehen hat, sollen alle zwei Jahre durch einen neuen Wettbewerb ersetzt werden.

Im Gegensatz zur europäischen Nations League, die jedes Jahr von drei verschiedenen Mannschaften (Frankreich, Portugal und Spanien) gewonnen wird, wurde die CONCACAF Nations League dreimal von den Vereinigten Staaten gewonnen.

CONCACAF 2024-25: Alle Halbfinalisten stehen fest

In der CONCACAF Nations League wurde in dieser und in der Vorwoche das Viertelfinale gefeiert. Das letzte Spiel, das am gestrigen Dienstag ausgetragen wurde, war eine Niederlage Mexikos gegen Honduras: Die mexikanische Mannschaft kam nach einem 0:2 mit einem 4:0 zurück.

Mexiko trifft vom 20. bis 23. März 2025 im Hollywood Park und im SoFi Stadium in Los Angeles, Kalifornien, auf Kanada, und die Vereinigten Staaten treffen auf Panama, "sowie auf andere aufregende Fan-Veranstaltungen", darunter "ein Konzert eines Top-Künstlers". Nordamerikanische Fans brauchen noch Anreize, um Fußball zu schauen...