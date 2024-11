Viertelfinale der Nations League: Alle Gruppensieger und wann findet die Auslosung statt

HQ

Die acht internationalen Mannschaften, die um die vierte Trophäe der Nations League kämpfen werden, stehen nach dem gestrigen Ende der Gruppenphase fest.

Der aktuelle Sieger Spanien, die ehemaligen Sieger Portugal und Frankreich sowie Deutschland waren die Gruppenführer und werden in Topf 1 platziert. Kroatien, Italien, die Niederlande und Dänemark sicherten sich ihre Plätze als Zweite ihrer jeweiligen Gruppen in der Liga A und werden in Topf 2 platziert.

England gehört nicht zu den acht Top-Teams, da es in die Nations League B abgestiegen ist. Dank des fulminanten Sieges von Lee Carsley am vergangenen Wochenende sind sie in die Liga A zurückgekehrt, nehmen aber nicht an der K.o.-Phase des Wettbewerbs teil.

Auslosung des Viertelfinales der Nations League

Die Viertelfinal-Duelle werden in der K.-o.-Phase und in den Play-offs entschieden, die am Freitag, 22. November, im schweizerischen Nyon stattfinden.

Gruppenleiter und Zweitplatzierte werden in zwei verschiedene Töpfe eingeteilt, so dass der Beste einer Gruppe gegen den Zweitplatzierten einer anderen Gruppe antritt. Die Einschränkung besteht darin, dass der Gruppensieger nicht gegen den Zweitplatzierten gelost werden kann, gegen den er bereits in der Ligaphase angetreten ist.

Das Viertelfinale der Liga A findet am 20. und 23. März 2025 statt. An diesen Tagen finden auch die Play-offs der Liga B/C und der Liga A/B statt.

Am 4. und 5. Juni findet das Halbfinale der Liga A statt, am Sonntag, 8. Juni, folgen das Spiel um Platz drei und das Finale.