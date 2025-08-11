BOOX Note Air4 C Testbericht

Sicherlich ist es euch auch schon so gegangen: Als ihr zum ersten Mal einen E-Reader ausprobiert habt, habt ihr euch gefragt, wann wohl der Tag kommen würde, an dem Smartphones, Tablets und sogar Laptops und Monitore mit elektronischer Tinte ausgestattet sein würden. Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, dass sich diese Technologie langsamer als erwartet entwickelt hat, insbesondere in Bezug auf Bildwiederholfrequenz und Farbe. Aber wie wir am neuesten Modell von Boox sehen können, ist sie nun so weit fortgeschritten, dass wir ihre Vorteile auch auf anderen Geräten genießen können.

Das Boox Note Air4 C kann als schlankes und elegantes Tablet definiert werden, das wie ein digitales Notizbuch immer dabei ist... Aber mit viel analogem Geschmack. Das Verständnis dieses Charakters und vor allem die Planung der spezifischen Verwendung, die man daraus machen kann oder nicht, ist für uns entscheidend, um den Kauf empfehlen zu können.

Denn wenn ihr nach den gleichen Funktionen wie beispielsweise ein iPad oder ein Top-Tablet von Android sucht, aber mit einem eInk -Display, werdet ihr enttäuscht sein. Macht euch keine Illusionen und betrachtet es einmal andersherum: Das Vergnügen des Lesens und Schreibens auf diesem Notizbuch steht an erster Stelle, und dann ist es auch ein Tablet.

Es ist ein bisschen wie das Boox Palma 2 (Testbericht), ein eBook, das auch als Smartphone fungieren kann. Ein hybrid, der mit seinen Vor- und Nachteilen Boox zu vermarkten wissen muss, um sein Zielpublikum zu finden.

Wie gesagt, und wie erwartet, stachen in unseren Tests die Lese- und Schreibfunktionen hervor. Obwohl der Bildschirm etwas dunkler und daher kontrastärmer aussieht als der des Palma, macht der Formfaktor das Erlebnis viel natürlicher, in einem 10,3 Zoll -Format, das genau zwischen der Größe eines traditionellen Buches und der eines Comics liegt.

Man denke nur daran, dass man zusätzlich zur vertikalen Position (die ich hier als traditionell und nicht als „Hochformat" bezeichnen werde) auch horizontal lesen und schreiben kann (was ich hier als Zeichenblock und nicht als „Querformat" bezeichnen werde). Das ist besonders praktisch, und die klappbare Abdeckung kann als dreieckiger Ständer verwendet werden, wie auf einem der Fotos zu sehen ist.

Bei der Handschrift ist die Reaktion fein und präzise, während die E-Ink-Textur auf ePaper die Tatsache ausgleicht, dass die Haptik standardmäßig nicht so gut ist wie auf einem iPad, mit einigen speziellen Protektoren mit echter Papierrauheit.

Man kann jetzt die Cover Ihrer E-Books in Farbe und in einem größeren Format als das Original genießen.

Horizontales Lesen mit dem Cover-Ständer ist ein Vergnügen, von dem man noch nichts wusste.

Was comics betrifft, so habe ich mich diesem Gerät mit besonderem Interesse genähert und mich gefragt, ob es ein Ersatz für ein beleuchtetes Tablet sein könnte, um Comics und Manga zu konsumieren, ohne sie bei mir tragen zu müssen, wenn ich das Haus verlasse, Und auch, um die Augen meines Sohnes zu schützen, der die toten Stunden der Sommersaison damit verbringt, Mort & Phil, Asterix oder Dr. Stone zu verschlingen.

Und das Fazit? Nun, es kann einen aus der Klemme holen, aber die Wahrheit ist, dass, als ich anfing, diese Rezension zu schreiben, das BOOX Note Air4 C immer noch keine Farben und Kontraste erzeugt, die das Ausgangsmaterial der Comics respektieren. Das mag sich wie ein allzu puristischer Kommentar anhören, aber ihr könnt euch die Bilder ansehen, um zu verstehen, was ich meine. Wie es heute völlig natürlich und verständlich ist, erscheinen die Farben immer noch matter und die Schwarztöne sind grau. Mit anderen Worten, die Original-Comics springen einem immer noch ins Auge, sowohl auf dem Papier als auch leider auf den schädlichen Bildschirmen anderer Tablets, während sie hier einfach "sind". Das Ergebnis, das E-Ink und das Format kombiniert, ist akzeptabel und reduziert die Belastung der Augen, aber es ist alles andere als ein Traum für das Lesen von Comics.

Bevor wir zu den wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten kommen, werden wir uns mit den technischen Aspekten befassen. Auf dem Gerät läuft Android 13 auf einem Octa-Core gekoppelt mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher. Der Bildschirm, der toll aussieht und nicht zu Moiré-Effekten neigt, verwendet die Super-Refresh-Technologie von Boox, um jede Seite mit voller Geschwindigkeit zu drucken, aber es gibt offensichtlich immer noch eine spürbare Verzögerung in der Technologie im Vergleich zu jedem LED-Bildschirm. Dies wird standardmäßig vorausgesetzt, wenn ein Gerät mit ePaper getestet wird, aber ich fand auch die Gesamtleistung - die Art, die nichts mit der Bildschirmaktualisierung zu tun hat - etwas klobig für die Hardware, mit der es ausgestattet ist, für einfache Aufgaben wie das Surfen im Internet oder das Öffnen und Schließen verschiedener Apps. Ganz zu schweigen von der ewigen Zeit, die es braucht, um das Gerät zu aktualisieren...

Hier seht ihr das BOOX Note Air4 C zusammen mit zwei Boox Palmas.

Die Handschrift auf dem BOOX Note Air4 C ist etwas anderes.

Diese geringfügigen Leistungsprobleme werden, gelinde gesagt, durch einige fragwürdige Designentscheidungen noch verschärft. Auf der Außenseite befindet sich beispielsweise die Position des USB-C-Anschlusses an der Seite und nicht vertikal über oder unter dem Bildschirm, wodurch er bei geschlossenem Gehäuse nicht zugänglich ist. Oder das Stiftbefestigungssystem, das ziemlich seltsam ist und dazu führt, dass es sich zu oft löst. Im Inneren, vor allem in Bezug auf Schnittstelle und Benutzerfreundlichkeit, weil es nicht das agilste oder intuitivste System ist. Einfache Aufgaben wie das Nachschlagen eines Wortes in einem Buch haben eine Weile gedauert, bis wir es gelernt haben, erstens, um eine Funktion zu finden, die nicht so versteckt sein sollte (vor allem, wenn man mehr Platz hat als im Palma, wo sie zur Hand ist), und zweitens, weil sie aus irgendeinem Grund ohne Vorwarnung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterscheidet.

Diese Nachteile treten jedoch in den Hintergrund, wenn das Boox Note Air4 C den gewünschten Zweck erfüllt (und in das Budget passt, da es über 500 Euro kostet). Und was ist dieser Zweck? Bei unseren Tests haben wir vor allem an Lehrer und Schriftsteller gedacht, vor allem aber an Studenten. Dieses "Notizbuch" kann euer Hauptleser für Lehrbücher, zusätzliche Unterlagen oder alles andere sein, was ihr darauf speichern möchten. Ihr könnt bequem darauf lernen, ohne euch die Netzhaut zu verbrennen. Ihr könnt Notizen zu euren eigenen Dokumenten oder zu diesen Büchern machen. Ihr könnt Office-Suites verwenden, z. B. Excel -Tabellen neben euren Daten mit der split-screen-Funktion öffnen. Und dann habt ihr den Webbrowser, WhatsApp, Telegram, Zeitungen und Zeitschriften zur Hand... Wenn all diese Möglichkeiten genau das sind, wonach ihr sucht, werdet ihr am Ende viel Nutzen aus dem Note Air4 C für dieses akademische Jahr ziehen, das gleich beginnt.

Aber zuerst die gefürchtete Bewertungs- und Benotungszeit. Uns gefiel die Entwicklung des Boox Palma zum Boox Palma 2 im vergangenen Jahr, obwohl es mehr im Preis und in der Marktposition als in den Funktionen war. Angesichts der Verbesserungen gegenüber dem Air3 hoffen wir, dass das BOOX Note Air4 C etwas Ähnliches tun und seine Funktionen und seine Marktposition aufpolieren wird, denn die Idee ist sehr vielversprechend und es ist bereits eines der besten ePaper-Tablets auf dem Markt.

Es sieht cool aus, aber wir verstehen nicht, warum sie den USB-C-Anschluss "dort" platziert haben.

Vergleich: Echte Comics vs. Ergebnis auf dem BOOX Note Air4 C.