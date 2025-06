Dr. Stone Schöpfer Boichi spricht über die Unterschiede zwischen dem Design für Manga und Anime

HQ

Boichi, ein südkoreanischer Manga-Künstler, saß mit einer Gruppe von Journalisten bei Comicon Napoli zusammen, darunter Gamereactor, um über seinen kreativen Prozess hinter ikonischen Titeln wie Dr. Stone, Sun-Ken Rock oder Super String: Marco Polo's Travel to Multiverse zu sprechen.

Boichi ist erstaunt über die wachsende Popularität von Manga und Anime im Westen, findet sie aber als ein natürliches Phänomen, denn sein Ziel und das Ziel aller Manga-Künstler ist es, eine große Anzahl von Menschen zu unterhalten. Er verwies sogar auf einen BL-Manga (Boy's Love), den er gerade als Geschenk erhalten hatte (ein Subgenre in japanischen Mangas und Anime, das sich auf homoerotische Beziehungen zwischen männlichen Charakteren konzentriert. "Je nach deinen Vorlieben kannst du einen Titel wählen, du kannst eine Manga-Serie wählen".

Er erklärte auch, wie der Prozess zwischen dem Entwerfen für Manga und Anime und insbesondere im Fall von Dr. Stone einer Shonen-Art von Manga, die er 2017 illustrierte und die zu einer fast symmetrischen Veröffentlichung eines Anime führte.

"Bei Animationen gibt es Eigenschaften, die ich aus der Animation übernehmen und in den Manga einfließen lassen kann. Auf diese Weise kann ich aus den Animationen, die ich mache, lernen und sie in den Manga einbauen, und ich diskutiere, ob ich die Szene ändern kann, je nachdem, was ich in der Animation mache", sagte Boichi gegenüber Gamereactor.

