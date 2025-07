Wenn Sie sich für die Welt der eReader interessieren und ein regelmäßiger Besucher von Gamereactor sind, haben Sie wahrscheinlich meine Rezension des Boox Palma im letzten Jahr gelesen. Wenn nicht, sollten Sie dort anfangen, denn diese Rezension wird Ihnen den vollständigen Kontext des Konzepts, die Einführung... Und sogar so ziemlich alle Funktionen, die Sie hier finden, sind intakt.

Hast du es dir schon angesehen? Gut. Was mir an Boox Palma 2 am wenigsten gefällt, ist, dass es so heißt. Ich verstehe, dass im Bereich der intelligenten Geräte, insbesondere bei Mobilgeräten, jährliche Iterationen die Norm sind, aber das ähnelt nicht einmal diesen jährlichen Veröffentlichungen, ganz zu schweigen von Generationswechseln wie dem jüngsten Nintendo Switch bei Nintendo Switch 2.

Das Boox Palma 2 ist im Grunde das Boox Palma 1. Wenn Sie sich die Fotos ansehen, werden Sie auf den ersten Blick kaum Unterschiede feststellen können, abgesehen von einer geringfügigen Änderung der Schaltflächen und den Lücken, die dem Flip-Fold Case hinzugefügt wurden.

Auf dem Papier, kein Wortspiel beabsichtigt, kommt das neue Modell mit Android 13, einem Fingerabdrucksensor zum Sperren und Entsperren und einer winzigen Verbesserung der Prozessor- und Bildschirmaktualisierung. In der Praxis sind die Änderungen kaum wahrnehmbar, so dass der Sinn der Empfehlung auf das zurückgeht, was ich im Jahr 2024 aufgeschnappt habe.

Was Sie tun müssen, ist abzuwägen, ob Sie an dem Format interessiert sind (ein eBook mit E-Ink, aber die Größe und das Verhalten eines Smartphones mit Apps) und dann, und hier wird es interessant, zu entscheiden, ob der Preis zu Ihrem Budget passt. Denn im Laufe der Zeit kostet der Boox Palma 1 nicht mehr 300 Euro, sondern ist für unter 200 Euro zu finden, während der Boox Palma 2 einen offiziellen Preis von 250 Euro hat. Dies beginnt, einen der größten Nachteile zu lösen, den ich zu dieser Zeit hatte.

Tatsächlich macht das Boox Palma 2 seinen Vorgänger zu diesem Preis noch verlockender als zuvor. Ich benutze es jetzt seit einigen Monaten als eReader, und obwohl ich mir etwas mehr Flüssigkeit und eine intuitivere Benutzeroberfläche wünschen würde, bin ich immer noch mit dem Formfaktor und dem Gewicht zufrieden und habe keine Lust mehr, größere Bücher mit ins Bett oder auf Reisen zu nehmen. Sie hätten es anders nennen sollen (ich weiß nicht, 2025 oder 1.5), um Verwirrung zu vermeiden. Wie wird man den wirklichen Generationssprung sonst noch nennen?

Auf beiden Fotos: Links: Boox Palma 1, rechts: Boox Palma 2.

