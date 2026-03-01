HQ

Irans Oberster Führer Ali Khamenei ist im Alter von 86 Jahren gestorben, wie iranische Staatsmedien bekannt gaben, nachdem US-amerikanische und israelische Luftangriffe sein Lager in Teheran zerstört hatten. Sein Tod folgt auf wochenlang eskalierende Konflikte im Zusammenhang mit dem langjährigen Streit um Irans Atomprogramm, den aufeinanderfolgende diplomatische Bemühungen nicht lösen konnten.

Khamenei regierte seit 1989 als Nachfolger von Ruhollah Khomeini und verwandelte den Iran in eine zentrale Kraft, die sich den Vereinigten Staaten und Israel im gesamten Nahen Osten entgegenstellte. Er unterstützte verbündete Milizen vom Libanon bis Irak und Syrien, erweiterte die Macht der Revolutionsgarden und behielt die letztendliche Autorität über Irans Militär, Justiz und staatliche Institutionen. Kritiker warfen ihm vor, das Land international zu isolieren und den inländischen Widerstand mit Gewalt zu zerschlagen.

Während seiner Amtszeit verschärften sich die Spannungen mit Washington, insbesondere nachdem Donald Trump in seiner ersten Amtszeit aus dem Atomabkommen von 2015 ausstieg. Khamenei lehnte Verhandlungen ab, die die Urananreicherung einschränken würden, und verurteilte das, was er amerikanische Einmischung nannte. Sein Tod hinterlässt den Iran mit Unsicherheit im Ausland und wachsendem Druck im eigenen Land, insbesondere unter jüngeren Generationen, die durch wirtschaftliche Noten und politische Repression frustriert sind...

