Khamenei? "Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er nicht mehr unter uns ist", verkündet Netanjahu | BREAKING

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat gerade angekündigt, dass "alle Anzeichen" darauf hindeuten, dass Irans Oberster Führer Ali Khamenei nach gemeinsamen US-israelischen Angriffen auf Teheran "nicht mehr unter uns" ist. Er bestätigte Khameneis Tod, behauptete aber, sein Anwesen sei zerstört worden, was früheren Aussagen iranischer Beamter widersprach, die sagten, der Anführer sei "sicher und wohlbehalten".

In einer Fernsehansprache rief Netanjahu die Iraner dazu auf, "die Straßen zu überschwemmen" und die seiner Ansicht nach historische Gelegenheit zu nutzen, um das Regime zu stürzen. Er sagte, hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden und nukleare Offiziere seien eliminiert worden und versprach, weiterhin "Tausende von Zielen" anzugreifen.

Khamenei ist seit Beginn der Angriffe nicht mehr öffentlich aufgetreten, und Satellitenbilder zeigen, dass sein stark bewachtes Gelände bei der ersten Angriffswelle erhebliche Schäden erlitt. Wir warten auf weitere Details und werden Updates geben, sobald weitere Informationen verfügbar sind...