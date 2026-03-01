Trump sagt, Khamenei sei tot

HQ

US-Präsident Donald Trump hat gerade erklärt, dass Irans Oberster Führer Ali Khamenei tot ist, und bezeichnet dies als "Gerechtigkeit für das iranische Volk" nach gemeinsamen US-israelischen Angriffen. In einem Beitrag auf Truth Social sagte Trump, Khamenei sei durch koordinierte Operationen mit Israel getötet worden, und versprach, dass "schwere und punktgenaue Bombenangriffe" fortgesetzt werden würden. Er legte keine Beweise vor, und es gibt keine unabhängige Bestätigung...

Iranisch staatlich verbundene Medien wiesen die Berichte zurück, während der UN-Generalsekretär sagte, er sei "nicht in der Lage", die Behauptung zu überprüfen. Zuvor hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu angedeutet, dass "alle Hinweise" darauf hindeuteten, dass Khamenei "nicht mehr unter uns" sei, ohne seinen Tod offiziell zu bestätigen.

Die Ankündigung erfolgt, während Raketenaustausche in der gesamten Region andauern, wobei sowohl im Iran als auch in Israel Opfer gemeldet wurden. Internationale Forderungen nach Deeskalation nehmen zu, aber Washington hat signalisiert, dass die Operationen fortgesetzt werden, als Teil dessen, was Trump als einen umfassenderen Vorstoß für Regimewechsel und regionale Sicherheit beschreibt...

Wie Trump auf Truth Social sagt:

Khamenei, einer der bösartigsten Menschen der Geschichte, ist tot. Das ist nicht nur Gerechtigkeit für das iranische Volk, sondern für alle großen Amerikaner und jene Menschen aus vielen Ländern der Welt, die von Khamenei und seiner bande blutrünstiger SCHLÄGER getötet oder verstümmelt wurden.

Er konnte unseren Geheimdienst- und hochentwickelten Ortungssystemen nicht entkommen, und in enger Zusammenarbeit mit Israel konnte er oder die anderen zusammen mit ihm getöteten Führer nichts tun. Dies ist die größte Chance für das iranische Volk, sein Land zurückzuerobern.

Wir hören, dass viele ihrer IRGC-, Militär- und anderen Sicherheits- und Polizeikräfte nicht mehr kämpfen wollen und von uns Immunität suchen. Wie ich gestern Abend sagte: "Jetzt können sie Immunität haben, später bekommen sie nur noch den Tod!" Hoffentlich verschmelzen IRGC und Polizei friedlich mit den iranischen Patrioten und arbeiten als Einheit zusammen, um das Land zu der Größe zurückzuführen, die es verdient.

Dieser Prozess sollte bald beginnen, denn nicht nur der Tod Khameneis, sondern das Land wurde in nur einem Tag stark zerstört und sogar ausgelöscht. Die schweren und punktgenauen Bombardierungen werden jedoch die ganze Woche über ununterbrochen andauern oder, so lange es nötig ist, um unser Ziel des FRIEDENS IM GESAMTEN NAHEN OSTEN UND TATSÄCHLICH IN DER WELT ZU ERREICHEN!