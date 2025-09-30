Bericht: Comic-Con Málaga muss den Veranstaltungsort verlassen und die Stadt durchdringen

HQ

Die San Diego Comic-Con Málaga, abgekürzt SDCCM, endete gestern Abend nach vier Tagen, an denen sich mehr als hunderttausend Menschen im Palacio de Ferias y Congresos der andalusischen Stadt versammelten, um eine historische Convention Wirklichkeit werden zu lassen: die erste, die die Vereinigten Staaten mit dem Stempel und der Unterstützung der kalifornischen Ausgabe verließ.

Die Schlagzeilen in der Presse und die Nachrichten in den sozialen Medien wurden vom ersten Tag an bis heute von einer wiederkehrenden Kontroverse dominiert: den organisatorischen und logistischen Problemen, die vielen dieser Fans den Spaß verdorben haben, vor allem zu Spitzenzeiten, vor allem am vorletzten Tag (Samstag, 27.). Am anderen Ende des Spektrums taten die Teilnehmer, die eine gute Zeit zum Spaß fanden, dies mit Stil, mit Inhalten, die im Nachhinein tatsächlich der Aufgabe gewachsen waren, und mit einer wirklich schönen, bewegenden, gemeinsamen Leidenschaft. Vielleicht, weil sich Helden nur in schwierigen Zeiten so zusammenschließen. Vielleicht, weil die Emotionen hochkochten.

Sobald die Lawine des Hasses und der Flamme (manchmal exzessiv oder aus dem Zusammenhang gerissen, wie es auch in der sozialen Gesellschaft für Profit der Fall ist) und vor allem die formellen Beschwerden bearbeitet sind, sollten die Organisatoren zur Kenntnis nehmen, um die zweite Ausgabe – SDCCM 2026, deren Termine noch bekannt gegeben werden sollen – in den Aspekten, die gescheitert sind, vorbildlich zu gestalten. Mehr und bessere Zu- und Ausgänge, ein intelligenterer Personenfluss, ein Minimum an Dienstleistungen wie Wasser und Nahrungsmitteln und im Wesentlichen eine breitere und verteiltere Verteilung der Aktivitäten. Ein Gefühl von Ordnung, Kontrolle und Sicherheit.

Die Idee des "Dorfes" (der Außenbereich, der in einen Spielplatz umgewandelt wurde) kann nicht nur als eine Möglichkeit gesehen werden, mehr für das Gleiche zu tun. Der große zentrale Pavillon (Ausstellerhalle) war gut durchdacht, aber es war nur eine Halle (mit Ständen und Ständen, wenn man die Sammlerhalle herausnimmt), und auf anderen Kongressen und Messen sorgen mehrere Hallen, die die Highlights aufteilen, für einen reibungsloseren Ablauf.

Niemand wird sagen, dass die ursprüngliche SDCC oder die 25. COMICON Napoli von ewigen Warteschlangen ausgenommen sind (bei letzterer, an der wir im Mai teilgenommen haben, gab es ähnliche "Ich kann nicht laufen"-Momente), und natürlich muss man immer mindestens eine Stunde warten, um in der Nähe des beliebtesten Talents zu sein - in der Super Nintendo World ist der Eintritt mit dem im Voraus gekauften Ticket nicht einmal garantiert! Aber in Málaga war klar, dass es an Abschreckungsmitteln mangelte und dass die Aktivitäten im Dorf zu kurz griffen. Wird es möglich sein, einen zweiten Pavillon als Festzelt zu bauen und mehr Aufmerksamkeit von außen zu erregen? Wahrscheinlich wird beides, zusammen mit der Vervielfachung der Zugänge, das FYCMA und seine Umgebung zu einem geeigneteren Ort machen. Denn weder die Organisation noch die Teilnehmer werden wollen, dass die Kapazität reduziert wird.

Ein weiterer Schlüssel wurde uns von mehreren Talenten kommentiert, und es ist das Gleiche, was man auch bei anderen Shows wie dem Lucca Festival in Italien oder dem Cannes Festival in Frankreich sieht, über das wir in diesem Jahr ebenfalls berichtet haben. Die Veranstaltung sollte über den Raum der Messe hinausgehen und sich über die ganze Stadt Málaga erstrecken. Eines, das einige der Gäste übrigens nicht einmal kurz besuchen und kennenlernen konnten, da sie auf den Hauptveranstaltungsort beschränkt waren. "Málaga hat eine ganz eigene Kulisse für die Comic-Con und hat so viel mehr Potenzial, weil man sich wie San Diego in Kalifornien in die Stadt ausbreiten kann - es nimmt die ganze Stadt ein. Es gibt Aktivierungen in der ganzen Innenstadt und es ist nicht nur das Kongresszentrum", sagte der erfahrene Cosplay-Star Yaya Han in ihrem Interview mit Gamereactor.

"Ich sehe bereits, dass sie diesen großen Außenbereich mit Aktivitäten haben, aber ich würde gerne mehr sehen. Ich würde mich freuen, wenn du diese 2800 Jahre alte Stadt und diese Orte nutzen würdest, wie zum Beispiel ein Cosplay-Event an der Kathedrale veranstalten! Rechts? Bringt die Comic-Con in die Stadt Málaga, denn das ist etwas, mit dem San Diego in Kalifornien nicht mithalten kann!" - Yaya Han

Die Königin des Cosplays hat einen der Schlüssel, damit es im nächsten Jahr besser funktioniert und der Veranstaltung im historisch-kulturellen Kontext ein viel mehr Malaga-, Andalusien- und Spanisch-Flair verleiht. Und das Unternehmen hat bereits eine Reihe von Beschwerden, um zu wissen, welche Dinge es in erster Linie beheben muss.

Yaya Han selbst, viele andere Special Guests und eine große Anzahl von Fans waren sich jedoch über etwas sehr Positives einig. "Der Spirit ist eigentlich sehr ähnlich", erzählte sie an unser Mikrofon über die tollen Momente der Menschen und die menschliche Qualität. "Der Enthusiasmus, die Leidenschaft und das Engagement, mit denen die Menschen nach San Diego und Málaga kommen, sind sehr ähnlich." Es war offensichtlich, und von Gamereactor aus sahen wir es in den Gesichtern vieler Teilnehmer und in den Szenen der gemeinsamen Liebe unter einem erstklassigen Publikum, dass auch diese erste SDCCM ihnen unvergessliche Erlebnisse bescherte.

Und in diesem Sinne, in Bezug auf das, was funktioniert hat, müssen wir zugeben, dass der Inhalt selbst, so schwer er auch zugänglich gewesen sein mag, dem Standard einer Erstausgabe entsprach, trotz der anfänglichen Zweifel und der absichtlichen Verzögerung auf der Zielgeraden der Ankündigungen. Arnold Schwarzenegger, der für die jüngere Generation etwas altmodisch oder fremd erscheinen mag, gewann über 3.000 begeisterte Fans quer durch die gesamte Altersspanne, sowohl für seine wertvollen filmgrafischen Erinnerungen, seine Chemie mit seinem Nachbarn und Freund Antonio Banderas, als auch für sein klares Bekenntnis zur hilfreichsten, freundlichsten und proaktivsten Politik, unabhängig von der Partei, für den Umweltschutz und für die Kritik am Hass auf Rivalen.

Auch die anderen Hollywood-Auftritte kamen gut an, von einem sehr passenden Norman Reedus, der sich jetzt den Zombiehorden in spanischen Städten in TWD: Daryl Dixon stellt, bis hin zu einem Jared Leto, der abgesehen von seiner übertriebenen Exzentrik das Publikum am Vorabend von Tron: Ares in seinen Bann zu ziehen wusste.

Schade ist allerdings, dass eine der besten Podiumsdiskussionen des gesamten Programms, die mit Gwendoline Christie, Natalia Dyer und Dafne Keen in den Hauptrollen, die kraftvoll verteidigt, dass Mädchen wahre Kriegerinnen sind, und eine starke Botschaft über drei Top-Beispiele für energische, facettenreiche und vorbildliche Frauen in verschiedenen Rollen, Universen und Genres vermittelte, genau das blieb, ihre Zeit auf der Bühne, ohne sich dazu zu verpflichten, die Nachricht zu verbreiten und der Presse noch mehr zu erzählen. Ob es nun ihre strengen Verträge oder die Kurzsichtigkeit anderer waren, am Ende scheint es eine verpasste Chance zu sein, und es war Veteranen des Superhelden-Feminismus wie der gefeierten und stets bereitwilligen Drehbuchautorin Kelly Sue Deconnick zu verdanken, dass es einen repräsentativeren Einfluss gab.

Herausragend war auch der Inhalt von Videospielen, Rollenspielen und Tabletop-Spielen, die alle unter dem eher spielerischen Aspekt der SDCCM zusammengefasst sind. In der Tat hat diese Säule ihr Versprechen eingelöst, die Bühne in Málaga zur größten zu machen, die jemals der interaktiven Seite der Unterhaltung gewidmet war, da sich die traditionelle Version hauptsächlich auf Comics und Kino konzentrierte. Namen wie Nobuo Uematsu, John Romero, Brendan Greene, Ian Livingstone, Josef Fares oder Jeremy Crawford sowie ebenso begehrte wie faszinierende Panels bewiesen, dass sich Gamer dieses Ereignis auch im Kalender anstreichen sollten, denn es reicht ihnen nicht mehr aus.

Animationen, VFX, Cosplay, Figuren, Sammlerstücke... Es war für jeden etwas dabei. Und die Comics, die der Convention ursprünglich ihren Namen gaben? Es ist unmöglich, ein Line-up zu kritisieren, das Jim Lee, C. B. Cebulski, Jeph Loeb, Jorge Jiménez, Pepe Larraz und viele mehr zusammenbringt, aber wenn man wählerisch ist, oder besser gesagt, um eine Öffnung des Spektrums für die folgenden Ausgaben zu bitten, wäre es positiv, mehr von den Multiversen zu erkennen, die außerhalb von Marvel und DC existieren. Es ist natürlich fantastisch, dass die Werke von Belén Ortega, Álvaro Martínez Bueno oder David Rubín, wie immer mehr spanische Cartoonisten, von den beiden bekanntesten Imprints der Welt veröffentlicht werden, so wie es schön war, die Unterschriften von Matt Fraction oder Joe Kelly auf der narrativen Seite zu haben, um mehr über den Hintergrund von Batman zu erfahren. Superman, Spider-Man, Avengers oder X-Men. Aber ich würde mir wünschen, dass die European Comic-Con, wieder als zukünftige Bitte, mehr nach Norden und Osten schaut und nicht so sehr nach Westen, wenn es darum geht, über die spanischen Grenzen hinaus zu gehen. Mehr französisch-belgische oder europäische Comics, mehr Manga und Manhwa. Mehr Anime, jetzt, wo Demon Slayer im Kino größer ist als Superman.

Alles in allem kann man mit Fug und Recht sagen, dass das gesamte Inhaltspaket mit allen Bereichen und Gästen abgerundet und zufriedenstellend war, und dass dies, zusammen mit all den Neben- oder "on the road"-Erfahrungen, es sicherlich wert war, für einen guten Teil der Teilnehmer dabei zu sein und Schlange zu stehen. Für diejenigen, deren Tag so gut wie ruiniert war, sind jetzt jedoch mehr Antworten und Maßnahmen erforderlich.

