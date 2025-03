Exklusiv: San Diego Comic-Con Málaga wird "die größte Bühne für Videospiele aller Zeiten" in der Geschichte der SDCC

HQ

Viel mehr über die San Diego Comic-Con Málaga erfuhren wir vor ein paar Wochen während der Präsentationsveranstaltung, bei der wir auch mit prominenten spanischen Filmpersönlichkeiten und Goya-Gewinnern wie Icíar Bollaín und Santiago Segura sprechen konnten.

Aber da es das erste Mal ist, dass die Veranstaltung die USA verlässt – und da das erste Jahr am 25. und 28. September 2025 immer näher rückt – wollten wir mehr. Actionheld, Senior Vice President of Strategy und Co-Regisseur Iván Fernández Lobo kam dann in einem exklusiven, ausführlichen Interview über die Veranstaltung zu Hilfe, das Sie sich unten mit lokalen Untertiteln ansehen können.

HQ

"Das ist eine meiner Obsessionen", gibt Fernández Lobo zu, als er nach der Gaming-Seite der bevorstehenden Veranstaltung gefragt wird. "Mit meinem Hintergrund habe ich 20 Jahre lang eine Marke aufgebaut, Gamelab, die für die größten Talente der Welt inszeniert wird. Wir haben diese Show über zwei Jahrzehnte lang, [und] ich bringe diesen Ehrgeiz mit. Diese Bühne wird in gewisser Weise auf der San Diego Comic-Con Málaga wieder glänzen."

"Größte Bühne für Videospiele aller Zeiten": SDCC Málaga setzt sich ehrgeiziges Ziel

"Der Plan ist, dass die San Diego Comic-Con Malaga ab 2025 die relevanteste Ausgabe der San Diego Comic-Con in der Geschichte der Spiele wird", betont er weiter bei der 10-Minuten-Marke im Video. "Ich denke, dass es, würde ich sagen, in gewisser Weise eine Schuld bei den Videospielen auf der San Diego Comic-Con gibt. Ich denke, wir sind uns alle einig, in beiden Organisationen, dass wir Videospielen den Platz geben müssen, den sie in Bezug auf die Popkultur verdienen. Und wir versuchen, diese Bühne für Videospiele zu erhöhen, indem wir die besten Videospiel-Talente der Welt auf der San Diego Comic-Con Malaga haben und Videospiele auf die gleiche Bedeutung bringen wie andere Kreativ- und Kulturbranchen wie Filme, Fernsehen oder Comics."

"Die San Diego Comic-Con Málaga wird die größte Bühne für Spiele sein, die es je auf der San Diego Comic-Con gab"

"Wir werden all diese verschiedenen Formate an einen Tisch setzen. Und ich denke, das passt genau zu dem Moment, in dem wir leben. Wenn man eine Show machen will, eine Unterhaltungsshow, eine Show für die Fans, die sich auf die Emotionen dieser Fans konzentriert, und man Videospiele nicht auf das gleiche Niveau wie andere Formate stellt, macht man einen Fehler, oder?", schließt der Stratege.

Damit können die Fans Panels, Verlage, Studios, große Namen, Enthüllungen und mehr erwarten, zumindest auf ähnliche Weise, wie es Filme und Comics traditionell für die langjährige amerikanische Version waren.

Sehen Sie sich das vollständige Interview an, um mehr über "300+ Stunden exklusiven Content", die kulturelle und regionale Ausrichtung zwischen der Veranstaltung und der Stadt Málaga, das Wachstum und die langfristige Strategie für den Dreijahresvertrag der Veranstaltung und darüber hinaus sowie die emotionale Verbindung mit der stolzen Geek-Community zu erfahren.