Schwarzenegger: "Ich kann nicht glauben, dass die Comic-Con in Spanien ist, für mich ist es wie nach Hause kommen, denn Conan war mein Anfang"

HQ

Antonio Banderas überraschte das gesamte Publikum auf der San Diego Comic-Con Málaga, indem er vor 3.000 Menschen die Bühne der Halle M betrat, um einen alten Freund von ihm persönlich vorzustellen. Als sich die Verrücktheit der Fans gelegt hatte, bedankte sich Schwarzenegger bei dem spanischen Schauspieler: "Hoffentlich machen wir einen Film zusammen", forderte er Banderas heraus.

"Ich kann nicht glauben, dass die Comic-Con in Spanien stattfindet", so Schwarzenegger weiter. "So viele Filme sind hier gedreht worden, es gibt so viel Talent, es ist der beste Ort dafür", fuhr er fort.

"Für mich ist es wie nach Hause zu kommen, denn ich habe Conan – Der Barbar genau hier [Almería, Cuenca...] gedreht, das war der Beginn meiner internationalen Filmkarriere, also werde ich den Anfang nie vergessen. Vom Bodybuilding über Filme bis hin zur Politik, zurück zu den Dreharbeiten, danke, denn der einzige Grund, warum ich heute hier bin, sind die Fans. Hasta la vista, Baby!"

Aber das "hasta la vista" war nur eine Anspielung und kein Abschied, denn es war nur der Auftakt zum vollständigen Total Recall: Eine Arnold Schwarzenegger Master Class, in der The Terminator und de la Iglesia über seine gesamte Karriere und andere Charaktere wie Conan und Dutch Schaefer sprachen.