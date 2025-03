Netflix ist auf der Suche nach Kandidaten für die Hauptrolle in seiner von Willy Wonka inspirierten Reality-Serie

Netflix möchte die Magie von Willy Wonka und seinem Chocolate Factory wie nie zuvor zum Leben erwecken, und das alles als Teil einer neuen Reality-Serie, die auf dem Streamer debütieren wird. In der Show, die als The Golden Ticket bekannt ist, nehmen eine Reihe von Kandidaten an Charlie and the Chocolate Factory inspirierten Aktivitäten teil, wobei dies als "soziales Experiment mit hohem Einsatz" beschrieben wird, bei dem man mit einem goldenen Ticket einfach durch die Vordertür kommt.

Netflix fügt hinzu: "Die Gäste von Wonka müssen Spielen, Tests und Versuchungen standhalten, um ihre Instinkte, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Fähigkeit zu beweisen, im Chaos einer retro-futuristischen Traumlandschaft erfolgreich zu sein."

Im Moment gibt es nur begrenzte Details zu dieser Serie, was bedeutet, dass wir den Drehort und das Premierendatum noch nicht kennen. Wenn Sie jedoch in den USA leben und älter als 18 Jahre sind, können Sie sich tatsächlich anmelden, in der Hoffnung, ein Kandidat in dieser Show zu sein, weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Jeff Gaspin, Vice President of Unscripted bei Netflix, sagte über die Umsetzung von The Golden Ticket zum Leben: "Wir sind begeistert, die Magie von The Chocolate Factory wie nie zuvor zum Leben zu erwecken. Dieser einzigartige Reality-Wettbewerb verbindet Abenteuer, Strategie und soziale Dynamik und schafft ein Erlebnis, das ebenso fesselnd wie unvorhersehbar ist. Zum ersten Mal müssen sich einige wenige Glückliche die Erfahrung nicht nur vorstellen – sie können die Fabrik betreten und sie erleben."

Den Ankündigungstrailer für The Golden Ticket könnt ihr euch unten ansehen.

