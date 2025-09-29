Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle übertrifft Superman und ist der siebterfolgreichste Film des Jahres weltweit

Hollywood ist sicherlich nicht entgangen, dass zwei der größten Kassenschlager des Jahres asiatische Produktionen sind, die entweder in ihren Heimatländern groß genug waren, um die Wirtschaft eines kleinen Landes aus eigener Kraft zu erhalten, wie im Fall von Ne Zha 2 (ein Film, der übrigens bald in die US-Kinos kommen wird), oder als globales Phänomen debütiert haben, das von Fans auf der ganzen Welt gefeiert und unterstützt wurde. Letzteres ist mit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba passiert.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle wurde am 12. September weltweit veröffentlicht, außer in Japan, wo er bereits alle bisherigen Rekorde für den Anime in den Kinos gebrochen hatte. Seitdem hat er einen kometenhaften Aufstieg an den weltweiten Kinokassen hingelegt und an diesem Wochenende James Gunns Superman übertroffen. Und es sieht nicht so aus, als würde es dabei aufhören, denn Brad Pitts Formel 1 liegt nur 10 Millionen Dollar dahinter.

Das Erreichen der Top 3 wäre für den Film von Aniplex und Toho Animation bereits ein zu mächtiger Dämon, um ihn zu besiegen, da das Podium 2025 mit Ne Zha 2, Lilo and Stitch und A Minecraft Movie, die alle über 900 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt haben, laut Koimois Daten unerschütterlich bleibt.

Top 10 der umsatzstärksten Kinokassen 2025



Ne Zha 2: 2,2 Milliarden US-Dollar

Lilo & Stitch: 1,04 Milliarden US-Dollar

Ein Minecraft-Film: 957,84 Millionen US-Dollar

Jurassic World Rebirth: 867,1 Millionen US-Dollar

Drachenzähmen leicht gemacht: 635,5 Millionen US-Dollar

Formel 1: 626,5 Millionen US-Dollar

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle: 616 Millionen Dollar

Superman: 615,9 Millionen US-Dollar

Mission: Impossible - Die letzte Abrechnung: 598,8 Millionen US-Dollar

Die Fantastischen Vier: Erste Schritte: 521,30 Millionen US-Dollar



Was hältst du vom Erfolg von Guardians of the Night: Kimetsu no Yaiba - Infinite Fortress?