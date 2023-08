7 Tipps, um Ihren Besuch in der Super Nintendo World vorzubereiten und zu genießen

HQ

Das ursprüngliche Super Nintendo World in Japan war mit der Pandemie schwieriger zu besuchen, aber diesen Sommer hatten wir die Gelegenheit, dem neueren in Universal Studios Hollywood einen Besuch abzustatten, und hier ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen, mit Gedanken, Empfehlungen und natürlich viel Filmmaterial von der ganzen Sache:

7 Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie in die Super Nintendo-Welt gehen

1. Berücksichtigen Sie Ihr Budget

Die Preise reichen von 109 bis 149 US-Dollar für den allgemeinen Tageseintritt in den gesamten Universal Studios Hollywood Themenpark. Dazu gehört auch die Super Nintendo World, aber wie wir im Video erklären, ist das Betreten dieses Bereichs nicht garantiert. Vielleicht sollten Sie in Erwägung ziehen, das Early-Access-Ticket (ab 20 US-Dollar) in den Warenkorb zu legen, damit Sie sicherstellen können, dass Sie es schaffen. Solange Sie schon um 8 Uhr morgens da sein können, war's das...

Hinzu kommen die vierzig Dollar pro Power Up Band, die sammelbaren NFT-Armbänder, mit denen Sie mehr mit vielen Elementen, der Fahrt und den "Minispielen" interagieren können. Hörst du, wie die Münzen aus deiner Brieftasche springen?

2. Kaufen Sie das Power Up Band tatsächlich

Das Armband selbst ist schön gebaut und gestaltet und sorgt dafür, dass die Frageblöcke und andere interaktive Spots funktionieren. Es gibt Verkaufsautomaten, an denen Sie Ihre bekommen können. Wir haben Yoshi und Toad bekommen und uns den Ranglisten ihrer jeweiligen Charaktere in der App angeschlossen. Apropos...

3. Laden Sie die Universal Studios Hollywood-App herunter und installieren Sie sie bei der Ankunft

Die kostenlose App, die sich mit dem kostenlosen WLAN im Park verbindet, enthält eine schöne GPS-Karte und eine Reihe von Funktionen, die ausschließlich der Super Nintendo World-Ecke gewidmet sind, fast wie ein eigenes Handyspiel. Du kannst Stempel sammeln, indem du verschiedene Aktivitäten abschließt, die Ränge überprüfst, deinen Avatar anpasst, siehst, was du bisher auf der Super Mario World-ähnlichen Karte gemacht hast ... Und buchen Sie Ihre virtuelle Linie:

4. Hüten Sie sich vor der virtuellen Linie

Wenn das Super Nintendo World zu voll ist, schließt es einfach seine Türen. Es ist die allerletzte Ecke des gesamten Komplexes, was bedeutet, dass Sie dort nach einem 20-minütigen Spaziergang ankommen, einschließlich langer Rolltreppen, und solange Sie nicht beispielsweise in Harry Potter's Hogwarts oder The Simpsons' Krustyland anhalten.

In diesem Fall werden nur diejenigen zugelassen, die einen ungefähren Zeitrahmen für die Eingabe der Super Nintendo World über die Funktion "Virtuelle Linie" in der App gebucht haben. Und wenn die Türen geschlossen sind, ist die Funktion nicht einmal vorhanden, sodass Sie sich fragen, ob Sie es tatsächlich ins Innere schaffen werden.

Uns wurde jedoch gesagt, dass es normalerweise wieder für alle Besucher geöffnet wird, sobald es ein wenig geräumt ist, und genau das ist passiert. Hätten wir gewusst, dass es so ist, wären wir nicht den ganzen Weg zum Nintendo-Bereich gelaufen, bis er geöffnet war oder bis zu unserem zuvor gebuchten Slot. Ja, es gab große rote Pfosten, die davor warnten, aber wer liest schon rote Schilder?

5. Gehen Sie nicht an einem Sonntag, wenn der Super Mario Bros. Movie noch läuft

Es stimmt auch, dass wir keinen ganzen Tag verbracht haben (wir kamen um 16 Uhr an), dass wir früh abreisen wollten (wir hatten woanders für das Abendessen gebucht) und dass es ein Sommersonntag war, als das Mario-Fieber aufgrund des Films noch weit verbreitet war. Wenn Sie im Urlaub sind und einen anderen Tag in der Woche wählen können, werden Sie jetzt, da der Wahnsinn vorbei ist, und vor allem mit dem oben erwähnten Early Access, das Beste daraus machen.

6. Buchen Sie im Toadstool Cafe

Das Restaurant im Super Nintendo World ist einer der faszinierendsten Orte und vielleicht das beste Erlebnis für die ganze Familie. Der Veranstaltungsort selbst, die Art und Weise, wie Sie Ihre Mahlzeiten auswählen, das thematische Essen, das Kochen Toads... Alles riecht und schmeckt so, als wäre man im Mushroom Kingdom selbst, und wenn man nicht vorher reserviert, wird es schwer sein, einen Tisch zu bekommen.

7. Wenn Sie die Fahrt mit Mario Kart: Bowser's Challenge verpassen, verpassen Sie die Hälfte des gesamten Erlebnisses

Zum Schluss noch eine Sache, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so offensichtlich erscheint. Die Mario Kart-Fahrt ist sehr gut mit ihrem feinen AR-Gimmick und dem "Multiplayer"-Ansatz für die Karts, bei dem mehrere Fahrer das Erlebnis in Gruppen und Teams genießen können und wo Sie tatsächlich auf einer wunderschön gestalteten Strecke gegeneinander antreten.

Das ist natürlich der Haupthaken des ganzen Super Nintendo World, abgesehen von der Umgebung selbst, aber wenn Sie die Fahrt aus irgendeinem Grund auslassen, müssen Sie wissen, dass einige der besten Innenbereiche als Teil des bis zu zweistündigen (!) Warteschlangenraums gebaut wurden, der zur Fahrt führt. Wenn du also nicht in der Schlange auf die Fahrt wartest, wirst du die Landschaft von Yoshi's Island und das Interieur von Bowser's Castle verpassen, einschließlich eines nicht-kanonischen, aber sehr coolen und interessanten Bowser's Lab. Darin steckt die gleiche oder sogar mehr Liebe und Mühe als in den fast perfekten Outdoor-Elementen, und es lässt die Zeit wirklich schneller vergehen, da Sie von jedem einzelnen Detail begeistert sind.

Weitere Tipps und Eindrücke finden Sie im vollständigen Video, das vor den Toren von Princess Peach's Mushroom Kingdom Castle aufgenommen wurde.