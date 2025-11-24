Bericht: Assassin's Creed: Black Flag Remake erscheint im ersten Quartal 2026

HQ

Wir hören schon seit einiger Zeit Gerüchte über das Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag, und dennoch hat Ubisoft das Projekt immer noch nicht angekündigt. Es wird jedoch angenommen, dass wir sehr bald mehr darüber hören könnten, da die Veröffentlichung vielleicht nicht mehr weit entfernt ist.

Laut einem Bericht von Insider Gaming wird das Remake Assassin's Creed IV: Black Flag vor dem 31. März 2026 erscheinen. In den aktuellen Finanzdaten von Ubisoft hat der Publisher offenbart, dass noch ein noch nicht angekündigtes Projekt für dieses Geschäftsjahr geplant ist, und Insider Gaming glaubt, dass es sich um das Assassin's Creed IV: Black Flag -Remake handelt.

Als eines der beliebtesten AC-Spiele außerhalb der Ezio-Trilogie scheint Assassin's Creed IV: Black Flag die perfekte Wahl für ein Remake zu sein. Selbst wenn wir fast eindeutige Bestätigungen gehört haben, dass es echt ist, zählen wir keine Hühner und warten auf eine offizielle Bestätigung, bevor wir loslegen.