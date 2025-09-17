Gerücht: Assassin's Creed IV: Black Flag Remake soll die Moderne hinter sich lassen und mehr RPG-Elemente hinzufügen

HQ

Das noch unbestätigtAssassin's Creed IV: Black Flag e Remake hat ein weiteres Gerücht zu seiner ständig wachsenden Mühle hinzugefügt, da jetzt angenommen wird, dass das Spiel die moderne Geschichte des Originals komplett abschaffen und RPG-Elemente hinzufügen wird, die eher mit dem neuen Zeitalter der Assassin's Creed-Spiele verbunden sind.

Laut dem französischen Jeux Video Magazine (via TheGamer) wird uns das AC IV-Remake anscheinend mehr Edward Kenway-Inhalte bieten und die moderne Handlung ersetzen (die die erste war, in der Desmond Miles nicht zu sehen war). Außerdem können wir tiefere RPG-Elemente erwarten, mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, mit denen man Edward ausrüsten kann, und einem weniger choreografierten Kampfsystem.

Berichten zufolge bleibt die Karte weitgehend gleich, mit dichteren Inseln, die Nebenaktivitäten hinzufügen. Diesem Bericht zufolge werden auch geschnittene Inhalte hinzugefügt, und du kannst dich zwischen deinem Schiff und dem Land bewegen, ohne dass eine Zwischensequenz im Weg steht.

Einige Fans werden sich über diese Änderungen freuen, während andere vielleicht die Augen verdrehen, wenn Ubisoft angeblich die neuen RPG-Systeme in ein Spiel einbaut, das sie nie hatte. Wir müssen abwarten und sehen, wie viel davon wahr ist, wenn UbisoftAssassin's Creed IV: Black Flag das Remake offiziell bestätigt.