Ubisoft bestätigt Prince of Persia: The Sands of Time Remake wird in diesem Geschäftsjahr veröffentlicht

HQ

Ubisoft hat erneut bestätigt, dass der Prince of Persia: The Sands of Time Remake in diesem Geschäftsjahr erscheinen wird, obwohl wir fast nichts von dem Projekt gesehen haben, außer frischen Enthüllungen und zusätzlichen Bestätigungen, dass es bald erscheint.

Dies stammt aus dem neuesten Finanzbericht von Ubisoft, in dem uns mitgeteilt wird, dass "Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence und ein

nicht angekündigte Titel sind für das vierte Quartal dieses Geschäftsjahres geplant.

Natürlich reicht das vierte Quartal dieses Geschäftsjahres bis Ende März 2026, sodass wir noch Zeit haben, über Prince of Persia: The Sands of Time Remake zu hören und ein Veröffentlichungsdatum festzulegen, aber davon gibt es nicht viel. Soweit wir hören, wird es bei den Game Awards gewürdigt, aber es muss eine ziemlich bedeutende Präsentation sein, wenn wir glauben wollen, dass das Spiel in ein paar Monaten plötzlich startreif ist.

Was denkst du? Kann Ubisoft Prince of Persia: The Sands of Time Remake rechtzeitig liefern?