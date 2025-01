Bei Manchester City läuft alles wie immer, Haaland feiert seinen 10-Jahres-Vertrag

HQ

Manchester City hat sein Schicksal in der Premier League wirklich gewendet, und der 6:0-Auswärtssieg am Sonntag gegen Ipswich Town erinnerte die Fans an die Mannschaft, die den englischen Fußball in den letzten sechs Jahren dominiert hat. Zwei von Foden und weitere Tore von Kovacic, Doku, McAtee und Erling Haaland, der zur Freude von Pep Guardiola seine Vertragsverlängerung um zehn Jahre bis 2034 bei City feierte: "Es geht nicht nur darum, Titel zu gewinnen, es ist die Freude, sein Bestes zu geben."

Mit Guardiola hat Manchester City dreizehn Mal mehr als 6 Tore in einem Premier-League-Spiel erzielt. Das Team ist 2025 wieder aufgetaucht, mit einigen Stolpersteinen wie dem 2:2-Unentschieden in Brentford, aber auch mit Hämmern wie dem 8:0 gegen den Drittligisten Salford im FA Cup.

Jetzt kehrt Manchester City in die Top 4 zurück und qualifiziert sich für die Champions League im nächsten Jahr, ist aber sehr weit von Liverpool entfernt (50 Punkte, 12 vor City). Aber ist es angesichts der jüngsten Stolpersteine von Arsenal, Newcastle und Chelsea (die wie echte Titelkandidaten aussahen, aber nun fünf Niederlagen in Folge kassierten) möglich, dass Manchester City zumindest den zweiten Platz belegt?

Und für Haaland geht das Rennen um den Goldenen Schuh weiter: Er hat in der Premier League 17 Tore erzielt, nur eines weniger als Mohamed Salah für Liverpool.

Top 6 der Premier League nach 22 Spielen



Liverpool: 50 Punkte

Arsenal: 44 Punkte

Nottingham Forest: 44 Punkte

Manchester City: 38 Punkte

Newcastle: 38 Punkte

Chelsea: 37 Punkte