Vierte Runde des FA Cups: Wie die Paarungen aussehen und wann die Spiele stattfinden

Der FA Cup, der älteste Fußballwettbewerb der Welt, wird mit der Auslosung der vierten Runde fortgesetzt, die direkt nach dem Ende des Spiels zwischen Arsenal und Manchester United bekannt gegeben wird. Im englischen Nationalwettbewerb findet am Wochenende des Samstags, 8. Februar, die Runde der letzten 32 in der vierten Runde der vierten Runde statt.

Es stehen noch vier Spiele aus, aber die Paarungen wurden so oder so getroffen, und sie sehen so aus:



Manchester United - Leicester City



Leeds United gegen Millwall oder Dagenham & Redbridge



Brighton & Hove Albion - Chelsea



Preston North End - Charlton Athletic - Wycombe Wanderers



Exeter City - Nottingham Forest



Coventry City - Ipswich Town



Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers



Mansfield Town oder Wigan Athletic - Fulham



Birmingham City - Newcastle United



Plymouth Argyle - Liverpool



Everton - Bournemouth



Aston Villa - Tottenham Hotspur



Southampton - Burnley



Leyton Orient oder Derby County - Manchester City



Doncaster Rovers - Crystal Palace



Stoke City - Cardiff City



Aufgrund der Wetterbedingungen (der Rasen war buchstäblich zugefroren) wurden vier Spiele verschoben. Heute, am Montag, den 13. Januar, findet das Spiel Millwall gegen Dagenham statt. Die anderen drei werden am Dienstag ausgetragen, alle zwischen Championship- und League One-Teams (zweite und dritte englische Liga).