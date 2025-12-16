Bayer Leverkusen-CEO kritisiert Real Madrid dafür, Xabi Alonso isoliert zu haben: "Wir ziehen alle in die gleiche Richtung"

HQ

Bayer-Leverkusen-CEO Fernando Carro hat Real Madrid für die Behandlung ihres ehemaligen Trainers im spanischen Klub kritisiert, mit Gerüchten über eine Notlage, falls das Team erneut verliert.

Alonso, ein ehemaliger Real-Madrid-Spieler zwischen 2009 und 2014, wurde Trainer von Bayer Leverkusen und gewann 2023/24 berühmt die Bundesliga und den DFB-Pokal mit einer perfekten Bilanz von 28 Siegen, 6 Unentschieden und keiner Niederlage. Er kam im Juni 2025 als Ersatz für Carlo Ancelotti zu Real Madrid, doch nach einer Reihe ungünstiger Ergebnisse (3 Unentschieden und 2 Niederlagen in der LaLiga sowie zwei Niederlagen in der Champions League) steht sein Job auf dem Spiel. Sein ehemaliger Chef Fernando Carro ist jedoch der Meinung, dass der Verein Alonso "politisch isoliert" zurückgelassen hat.

"Wenn der Präsident sagt, ein Trainer sei ein notwendiges Übel, wenn der Trainer allein gelassen wird und immer derjenige ist, der die Kritik erhält, dann ist die Situation ganz anders als das, was er in Leverkusen erlebt hat, wo wir alle in die gleiche Richtung gezogen sind und den Trainer nicht politisch isoliert zurückließen." sagte Carro zu Sky Sports.

Carros sagt, Alonso sei ein "enorm talentierter Trainer", aber er befindet sich jetzt in einem anderen Kontext. Sie haben immer noch eine enge Beziehung, haben sie seit seinem Weggang mehrmals besucht und sagen, dass sie die Matches des anderen verfolgen.

Er fügt hinzu, dass er sich gewünscht hätte, zu bleiben, und Alonso vorsichtshalber daran erinnert habe, dass die Tür für seine mögliche Rückkehr offensteht. Dasselbe sagt er über Florian Wirtz, der bei Liverpool unterschrieb, aber in der Premier League wenig Erfolg hatte. "Wenn beide zurückkehren wollen, können sie es jederzeit tun."