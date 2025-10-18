Florian Wirtz ist schlechtester Premier-League-Transfer des Sommers

HQ

Die Klubs der Premier League gaben im vergangenen Sommer fast 3 Milliarden Pfund für neue Fußballspieler aus (2,824 Millionen Pfund, 3.250 Millionen Euro). Nur Liverpool gab fast so viel aus wie die gesamte französische oder spanische Liga, 426 Pfund, 489 Millionen Euro, und brach damit mehrere Rekorde für die teuersten Transfers im englischen Fußball, aber war das Geld gut angelegt?

Sports Illustrated hat bereits eine Rangliste der schlechtesten Transfers des Sommers in der Premier League erstellt, geordnet nach der Differenz zwischen den Erwartungen, der Geschichte bei anderen Klubs und dem geringen Einfluss, den sie auf ihre neuen Klubs hatten.

In der Premier League sind erst sieben Spiele ausgetragen, es ist also noch viel zu früh, aber in Liverpool, das mit zwei Niederlagen in Folge die Pole-Position verlor, läuten bereits einige Alarmglocken.

Drei der Liverpool-Spieler sind in den Top 5, wobei Florian Wirtz als schlechtester Neuzugang genannt wird, da der 116 Millionen Pfund teure offensive Mittelfeldspieler aus Leverkusen weder ein Tor noch eine Vorlage erzielt hat.



Thierno Barry (Everton)



Anthony Elanga (Newcastle United)



Mads Hermansen (West Ham United)



Jean-Clair Todibo (West Ham United)



James Trafford (Manchester City)



Alexander Isak (Liverpool)



Yoane Wissa (Newcastle United)



Jamie Gittens (Chelsea)



Milos Kerkez (Liverpool)



Florian Wirtz (Liverpool)



Stimmst du dieser Liste der schlechtesten Sommertransferverpflichtungen zu?