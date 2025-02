Balatro gewinnt seinen PEGI-Wertungskampf, um seine 18+-Wertung zu reduzieren

HQ

Als Balatro letztes Jahr debütierte, dauerte es nicht lange, bis das beliebte und gefeierte Spiel seine erste große Krise erlebte. Dies geschah in einer Bewertungsänderung, bei der der Titel von 3+ auf 18+ geändert wurde, weil PEGI befürchtete, dass er zum Glücksspiel anregt und daher nicht für ein jüngeres Publikum geeignet sein sollte. LocalThunk wehrte sich und behauptete, dass das Spiel zwar vom Glücksspiel inspirierte Elemente habe, der Spieler aber nie wirklich zum Spielen aufgefordert werde.

Diese Saga ging eine Weile weiter, wobei LocalThunk routinemäßig betonte, dass das Spiel weder Glücksspiele bietet noch Ausgaben mit echtem Geld fördert, was PEGI mit der Aussage abwehrte, dass seine jüngste Richtlinie fest umreißt, dass jedes einzelne Spiel mit Glücksspielreferenzen mit 18+ bewertet werden muss. Dies schien ein ziemlich klarer letzter Sargnagel für die Nicht-18+-Hoffnungen von Balatro zu sein, aber war es...?

PEGI hat nun seine 18+-Bewertung für Balatro zurückgezogen und darauf hingewiesen, dass das Spiel seine Bewertung auf 12 senken kann. In der Erklärung von PEGI heißt es, dass die Verteidigung von Balatro sehr ähnlich geblieben ist, da die Bewertung eines anderen Spiels mit vom Glücksspiel inspirierten Mechaniken kürzlich auf 12 gesenkt wurde, was bedeutet, dass Balatro die gleiche Behandlung erhalten sollte.

PEGI hat sich diese Information zu Herzen genommen und entschieden , dass "das Spiel zwar über eine Spielautomatenmechanik verfügt, es aber keine spezifischen übertragbaren Spielfähigkeiten gab und das Spiel daher mit PEGI 12 bewertet werden kann".

Das Ratingboard fährt fort: "PEGI nimmt die Feststellung des Beschwerdeausschusses der Beschwerdekammer zur Kenntnis, die Einstufung dieser Spiele zu ändern. Das PEGI-System entwickelt sich kontinuierlich im Einklang mit den kulturellen Erwartungen und der Anleitung unabhängiger Experten, die unseren Bewertungsprozess unterstützen. PEGI ist bestrebt, Bewertungskriterien fair, konsistent und transparent anzuwenden, um sicherzustellen, dass das Publikum die Art der Inhalte versteht, die in Spielen vorhanden sind.

"In diesem Moment führt jede Lehre oder Verherrlichung von simuliertem Glücksspiel automatisch zu einer PEGI 18-Einstufung. Auf der Grundlage dieser Appelle wird die PEGI-Expertengruppe einen detaillierteren Satz von Klassifizierungskriterien entwickeln, um Glücksspielthemen und die Simulation, den Unterricht und die Verherrlichung von Glücksspielen in verschiedenen Alterskategorien zu behandeln, die nun 12 Jahre umfassen, aber auch 18 Jahre als Alterskategorie für Spiele beibehalten werden, die Glücksspiele simulieren, die typischerweise in Casinos und Wetthallen gespielt werden."

Da haben wir es also, einen weiteren Gewinn für Balatro, ein Spiel, das im Jahr 2024 eine Menge Preise abgeräumt hat und kürzlich auch zum Game Pass hinzugefügt wurde.