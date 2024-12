Balatro gewinnt bei den Indie Game Awards 2024

HQ

Am Donnerstag fanden die ersten Indie Game Awards statt. Die Preisverleihung, die von Six One Indie präsentiert wird, soll die Kreativität, Innovation und Leidenschaft feiern, die wir in unseren Indie-Spielen sehen. Da die Leute von bestimmten AAA-Veröffentlichungen immer frustrierter werden, scheint es, als könnten Indie-Titel sehr wohl unsere Zukunft sein, und 2024 war ein großartiges Jahr für sie.

Balatro gewann den größten Preis und erhielt den Indie Game of the Year Award sowie eine Auszeichnung für das Gameplay-Design. Er war auch für viele andere Preise nominiert, aber es gab eine schöne Mischung von Gewinnern. Another Crab's Treasure gewann für bemerkenswerte Errungenschaften in Sachen Barrierefreiheit, Little Kitty, Big City gewann den Preis für das beste Debüt, und eine Vielzahl von Indies wurde gefeiert. Die vollständige Liste der Nominierten und Gewinner finden Sie unten:

Debüt-Spiel



Arrangeur



Kleiner Gardist



Kleine Mieze, Große Stadt - GEWINNER



Loddlenaut



MEERÄSCHE MADJACK



Weltlos



Bemerkenswerte Errungenschaft in Sachen Barrierefreiheit



Der Schatz einer weiteren Krabbe - GEWINNER



Elsie



Peripherie Synthetisch



Zirbenherzen



SteamWorld Raubüberfall II



Surmount: Ein Bergsteigerabenteuer



Musik



Kern-Hüter



Herde



Pacific Drive - GEWINNER



Das Jungtier



Drescher



Wilde Bastarde



Visuelles Design



Bo: Der Pfad des türkisfarbenen Lotus



Land der Krähen



Harold Halibut - GEWINNER



Hauntii



Der tapfere Knappe



Ultros



Mundgerechtes Spiel



Buckshot Roulette



Klicken Sie auf Halten



Duck Detective: Die geheime Salami



Minami-Gasse



Bitte berühren Sie das Kunstwerk 2



Gott sei Dank bist du hier - GEWINNER



Innovation



Cryptmaster - GEWINNER



KarmaZoo



Lorelei und die Laseraugen



ODDADA



Rustys Ruhestand



UFO 50



Emotionale Wirkung



In Sternen und Zeit



Freundliche Worte 2



Neva - GEWINNER



Selbstverlust



Durstige Freier



Bis dann



Gameplay-Design



Balatro - GEWINNER



Grunzen



Minishoot-Abenteuer



Neun Sols



Winzige Lichtung



Sieges-Heat-Rallye



Verwaltung der Gemeinschaft



Aggro Krabbe - GEWINNER



Black Tabby Spiele



LocalThunk



Massives Monster



NPC-Studio



Pounce Light



Erzählung



1000xRESIST - GEWINNER



ARCO



Wohnwagen SandHexe



Angst vor dem Rampenlicht



Das letzte Mal, als ich dich sah



Mundwasser



Von Frauen geführtes Spiel



Kürbisse



Schlüsselschloss



Alles Liebe, Ghostie



Mexiko, 1921. Ein tiefer Schlaf. - GEWINNER



Albtraum Kart



Der purpurrote Diamant



Solo-Entwicklung



Aerial_Knight geben wir niemals nach



Tierbrunnen - GEWINNER



Kinder der Sonne



Krypta-Hüter



Haxen-Sandwich



Magische Delikatesse



Spiel des Jahres