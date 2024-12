PEGI zeigt seinen Trumpf gegenüber der 18+-Bewertung von Balatro

HQ

NachdemBalatro sich der Entwickler vor einigen Tagen zur PEGI 18+-Einstufung für sein Spiel geäußert hat, hat PEGI, das europäische Videospiel-Bewertungsgremium, klargestellt, dass die 18+-Bewertung von Balatro bleiben wird, obwohl das Spiel kein echtes Glücksspiel oder Mikrotransaktionen enthält. Der Entwickler des Spiels, LocalThunk, ist mit der Entscheidung nicht zufrieden und hat seine Frustration über das Ergebnis zum Ausdruck gebracht.

In einem Beitrag auf X erklärte LocalThunk, dass PEGI seine Entscheidung mit dem Verweis auf EU-Gesetze und die Läden, in denen das Spiel verkauft wird, verteidigt hat. Gemäß den PEGI-Richtlinien fällt jedes Spiel, das Glücksspiele simuliert oder den Spielern beibringt, wie z. B. Poker, unter die Altersfreigabe 18+. Allerdings geht es bei Balatro nicht um echtes Glücksspiel – sondern nur um Pokerkarten-Mechaniken – und der Entwickler ist der Meinung, dass die Bewertung unfair ist.

LocalThunk kritisierte die Haltung von PEGI und sagte, dass sie "EU-Gesetze beschuldigen, Schaufenster beschuldigen und auf die Zukunft warten". Es wies auch auf die Inkonsistenz hin, da andere Spiele mit glücksspielähnlichen Elementen, wie z. B. EA Sports FC 25, weiterhin niedrigere Bewertungen erhalten.

PEGI hat in dieser Situation jedoch die Gewinnerhand. Das Ratingboard steht zu seiner Entscheidung und beruft sich auf die Richtlinien von 2020, die vorschreiben, dass alle Spiele mit Glücksspielelementen mit PEGI 18+ bewertet werden müssen. Das bedeutet, dass neuere Spiele mit Glücksspielreferenzen wie Balatro die Altersfreigabe 18+ tragen müssen, während ältere Spiele, die vor der Regeländerung veröffentlicht wurden, möglicherweise immer noch niedrigere Bewertungen haben.

Im weiteren Verlauf der Debatte stellt sich die Frage, wie glücksspielbezogene Inhalte in Videospielen reguliert werden sollten. Die Entscheidung von PEGI mag umstritten erscheinen, aber es ist keine leichte Aufgabe, die Regeln in 35 Ländern auszugleichen.

Was denkst du? Sollte der Ansatz von PEGI in Bezug auf glücksspielbezogene Inhalte in Spielen strenger oder flexibler sein? Die Karten liegen auf dem Tisch, Balatro hat keine Asse mehr und PEGI hält die Gewinnerhand.