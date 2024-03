Die neue Roguelike-Sensation Balatro wurde aufgrund von Spielangst von 3+ auf 18+ geändert

HQ

Balatro ist das Deckbuilding-Roguelike, das gerade durch die Spiele fegt. Es scheint aus dem Nichts gekommen zu sein und hat die Leute sofort mit seinem süchtig machenden Gameplay, seinem Stil und vielem mehr gepackt. Wir haben ihm in unserer Rezension 9 von 10 Punkten gegeben, und andere Kritiker haben ähnlich reagiert.

In letzter Zeit wurde das Spiel jedoch aus einigen Schaufenstern entfernt und seine Altersfreigabe wurde von 3+ auf 18+ geändert, da es anscheinend das Glücksspiel fördert. Balatro ist ein Spiel, das auf Poker basiert, bei dem Sie Ihre Karten zusammen mit Power-Ups einsetzen müssen, um so viel Geld wie möglich zu verdienen, um zur nächsten Reihe von Herausforderungen überzugehen. Es klingt sehr nach Glücksspiel, aber wie Playstack Games in einer Erklärung sagte, enthält das Spiel selbst keine Glücksspielmechanik.

Es gibt viele zufällige Elemente in Balatro, wie z.B. die Karten, die Sie ziehen, aber das ist nicht genau gleichbedeutend mit Glücksspiel. Wenn dies die Branche ist, die hart dafür gekämpft hat, dass Lootboxen von Glücksspielvorwürfen befreit werden, können wir nicht verstehen, warum Balatro plötzlich angegriffen wird.