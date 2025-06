Bagnaia wirft nach Platz vier beim GP von Italien das Handtuch: "Ich kann auf dem Motorrad nicht machen, was ich will"

HQ

Francesco Bagnaia hat alle seine Chancen auf den MotoGP-Titel aufgegeben. Der Italiener behielt den GP von Italien als seine letzte Chance, ein Comeback gegen die Márquez-Brüder zu schaffen, in der Hoffnung, dass sein Heim-Grand-Prix, bei dem er zwischen 2022 und 2024 drei Jahre in Folge gewann, es ihm ermöglichen würde, einige Positionen nach oben zu klettern. Trotz seines starken Starts verlor er jedoch Plätze und landete hinter Fabio Di Giannantonio von Ducati außerhalb des Podiums.

Sieger in Mugello war Marc Márquez, gefolgt von Álex Márquez. Der Punkteunterschied zwischen Marc (270 Punkte) und Bagnaia (160 Punkte) beträgt nun über hundert, wobei Marcs jüngerer Bruder mit 230 Punkten der einzige weitere Titelanwärter ist. Bagnaia schiebt die Schuld auf das Motorrad: "Ich kann auf dem Motorrad nicht machen, was ich will. Ich muss dem folgen, was das Motorrad zu tun hat, und wenn ich versuche, das zu tun, was ich will, stürze ich oder fast."

"So ist es unmöglich, daran zu denken, die Meisterschaft zu gewinnen. Wenn wir nichts am Motorrad ändern und das Motorrad gleich bleibt, denke ich, dass es schwierig ist, an die Meisterschaft zu denken", sagte Bagnaia nach dem Rennen gegenüber der Presse (via Motorsport). Sowohl Marc als auch Francesco sind Teamkollegen im Ducati Team, daher ist es praktisch, dass Ducati nicht mit einer ähnlichen Situation wie McLaren in der Formel 1 konfrontiert ist...

Der 28-jährige Francesco "Pecco" Bagnaia gewann die MotoGP in den Jahren 2022 und 2023, verlor aber 2024 gegen Jorge Martín, der einen eigenen Kampf führt, sich von schweren Verletzungen erholt und am Rande eines Rechtsstreits mit Aprilia steht.