Lando Norris übernimmt die volle Verantwortung für den Crash gegen McLaren-Teamkollegen: "Da war ich so dumm wie ich"

HQ

Nach Monaten der Dominanz erlebte McLaren eines der schlechtesten Wochenenden, die man sich in Kanada vorstellen kann: Oscar Piastri wurde Vierter, hinter den Titelverfolgern George Russell und Max Verstappen... Lando Norris kam nicht ins Ziel, da er nach einer von ihm selbst verursachten Kollision aufgeben musste.

In Runde 67 von 70 versuchte Norris, Piastri zu überholen und sich den vierten Platz zu sichern. Doch Piasti bremste spät und Norris kollidierte mit dem Heck seines Autos. Piastri wurde nicht beschädigt, aber Norris' Auto wurde so stark beschädigt, dass er aufgeben musste. Später erhielt er eine Fünf-Sekunden-Strafe, die sich jedoch nicht auf das Ergebnis auswirkte, da er nicht ins Ziel kam.

Norris nahm die ganze Schuld für den Vorfall auf sich : "Es war alles mein Fehler, ich übernehme die volle Schuld, also entschuldige ich mich bei meinem gesamten Team und bei Oscar dafür, dass ich so etwas versucht habe" und fügte hinzu, dass er zwar tatsächlich um eine Meisterschaft kämpfte, aber es gebe einen Weg, dies in "guten, fairen Manövern zu tun, und es gibt immer wieder Dummheiten, wie ich es am Ende war (via F1.com).