Australischer Reporter entschuldigt sich bei Novak Djokovic nach "Spott über serbische Fans" im Live-Fernsehen

"Novak ist überbewertet, Novak ist ein Aushängeschild, Novak schmeißt ihn raus", skandierte der australische Sender Tony Jones vor den Fans von Novak Djokovic, die serbische Fahnen schwenkten. "Ich bin froh, dass sie mich nicht hören können", scherzte er in der Live-Übertragung der Australian Open für Channel 9. Diese Worte haben eine große Kontroverse ausgelöst.

Dieser Moment ging viral und Djokovic sah ihn. Dann, nach seinem Spiel gegen Machac am Freitag, entschied er sich, Channel 9, den offiziellen Sender der Australian Open, zu boykottieren und weigerte sich, das übliche Interview nach dem Spiel zu geben, was viele Leute seltsam fanden. Später räumte er ein, dass es sich um eine "sehr unangenehme Situation" handelte und erklärte, warum.

"Ich möchte nur den Grund klarstellen, warum das Interview nicht vor Gericht durchgeführt wurde. Vor ein paar Tagen hat sich der berühmte Sportjournalist, der für den offiziellen Sender Channel 9 hier in Australien arbeitet, über die serbischen Fans lustig gemacht und auch beleidigende und beleidigende Kommentare mir gegenüber gemacht."

Channel 9 Reporter entschuldigt sich bei Djokovic und dem serbischen Volk

Danach gab Tony Jones eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass die Kommentare, die er gemacht habe, "als Scherz und Humor angesehen wurden", sich aber entschuldigte. "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte... das Einzige, was ich überschritten habe, ist der letzte Kommentar, den ich gemacht habe, "Schmeiß ihn raus", der (falls es irgendwelche Zweifel gab) bestätigte, dass es sich um eine Anspielung auf die Abschiebung von Djokovic aus Australien handelte, weil er sich weigerte, sich gegen Covid impfen zu lassen, was er als Albtraum beschrieb (er enthüllte kürzlich, dass er in einem Hotel in Melbourne vergiftet wurde ).

In der Sendung Channel 9 erklärte er auch, dass er "die serbischen Fans im Stich gelassen" habe, da viele seine Worte nicht nur für Djokovic oder seine Fans, sondern für das gesamte serbische Volk als beleidigend empfanden und sie als "rassistisch" bezeichneten.

Viele Menschen forderten in den sozialen Medien Jones Entlassung, aber bisher scheint Channel 9 hinter ihm zu stehen. Jones sagt, Djokovic habe zugestimmt, sich persönlich mit Jones zu treffen, so dass diese Kontroverse hoffentlich einvernehmlich gelöst wird und alle Beteiligten sich auf ihre Jobs konzentrieren können: Tennis spielen und über Tennis sprechen. So wie das Viertelfinalspiel gegen Carlos Alcaraz morgen...