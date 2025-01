Novak Djokovic enthüllt, dass er 2022 in einem Hotel in Melbourne vergiftet wurde, als er festgenommen und abgeschoben wurde

HQ

Novak Djokovic spielte bei den Australian Open 2022 die Hauptrolle in einer Kontroverse, als er sich weigerte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, und ein Visum für die Einreise in das Land unter Berufung auf Risiken für die öffentliche Gesundheit annulliert wurde. Der serbische Spieler wurde daraufhin abgeschoben.

In einem Interview mit dem GQ-Magazin hat Djokovic nun enthüllt, dass er in dem Hotel in Melbourne, in dem er auf seine Abschiebung wartete, vergiftet wurde.

"Ich habe einige Entdeckungen gemacht, als ich nach Serbien zurückgekehrt bin. Ich habe das nie jemandem öffentlich erzählt, aber als ich entdeckte, dass ich ein wirklich hohes Heavy-Metal-Niveau hatte. Schwermetall. Ich hatte das Blei, einen sehr hohen Gehalt an Blei und Quecksilber", sagte er in GQ. Er fügte hinzu, dass es sich wie eine Grippe anfühlte, aber länger.

Er sagt, dass es für seine Familie nicht "Wasser unter der Brücke" ist, aber für ihn ist es das. "Ich habe nie einen Groll gegen die Australier hegt. Im Gegenteil, viele Australier, die ich treffe, entschuldigten sich bei mir für die Behandlung, die ich erhielt, weil sie sich zu diesem Zeitpunkt für ihre eigene Regierung schämten."

Djokovic fügte hinzu, dass er die Impfung nie bekommen habe. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen gebraucht habe. Ich bin ein gesunder Mensch, ich kümmere mich um meinen Körper, und ich achte sehr darauf, was ich konsumiere, und ich mache regelmäßig Tests, Bluttests, jede Art von Tests. Ich weiß genau, was vor sich geht. Außerdem ist es wichtig zu sagen, dass ich weiß, dass ich für niemanden eine Bedrohung bin, weil ich Antikörper hatte."

Als er in der Pressekonferenz vor den Australian Open auf dieses Interview (veröffentlicht am 9. Januar) angesprochen wurde, erklärte Djokovic, dass das Interview vor Monaten geführt wurde. "Ich würde es begrüßen, wenn ich nicht mehr ins Detail darüber sprechen würde, denn ich möchte mich auf das Tennis konzentrieren und warum ich hier bin", sagte er.