Bestätigt: Carlos Alcaraz und Novak Djokovic treffen im Viertelfinale der Australian Open aufeinander

Der erste Grand Slam des Jahres 2025 ist gerade noch interessanter geworden. Als die Setzliste der Australian Open bekannt gegeben wurde, rieben sich viele Fans die Hände bei der Aussicht auf ein Viertelfinale zwischen Alcaraz und Djokovic. Und eine Woche nach Beginn des Turniers wurden die Vorhersagen bestätigt, und beide Spieler werden nächste Woche aufeinandertreffen.

Am Sonntagmorgen erreichte Carlos Alcaraz (Nr. 3 der Welt) sein Halbfinale und sparte sich sogar einige Kräfte, denn sein Rivale Jack Draper (Nr. 18 der Welt) gab mitten im Spiel wegen einer Verletzung und einer Sehnenentzündung in der Hüfte auf. Das Spiel führte der Spanier mit 7:5, 6:1, als Draper aufgab. "Ich bin einfach nur glücklich, in Australien in einem weiteren Viertelfinale zu spielen, aber ein bisschen traurig für Jack, er ist ein netter Mensch. Er hat es nicht verdient, sich zu verletzen", sagte Alcaraz.

Wenige Stunden später besiegte Novak Djokovic (Nr. 7 der Welt) Jiri Lehecka (Nr. 29 der Welt) in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4, 7:6(4). Damit stellt er den Rekord von Roger Federer ein, der in Australien 15 Viertelfinale im Herreneinzel erreicht hat.

Wann findet das Viertelfinale zwischen Alcaraz und Djokovic bei den Australian Open statt?

Das Viertelfinale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic findet am Dienstag, 21. Januar statt. Die Zeit für das Spiel wurde noch nicht bekannt gegeben, aber angesichts des Unterschieds zwischen den Zeitzonen wird es wahrscheinlich am Dienstag am frühen Morgen in mitteleuropäischer Zeit beginnen.

Wird Djokovic (37 Jahre) passen, um im Kampf um seinen elften Australian-Open-Titel weiterzukämpfen? Wird Alcaraz gewinnen und mit 21 Jahren fast die jüngste Tennisspielerin aller Zeiten sein, die alle vier Grand Slams gewonnen hat?