Novak Djokovic distanziert sich von der Klage der PTPA, bekräftigt aber, dass sich die Dinge ändern müssen

Die Tenniswelt wurde Anfang dieser Woche erschüttert, als die Professional Tennis Players' Association (PTPA) eine Klage gegen die wichtigsten Tennisverbände weltweit einreichte und bessere Bedingungen (mehr Unabhängigkeit, Sicherheit, Privatsphäre und Geld) forderte. Diese Organisation wurde von Novak Djokovic und Vasek Pospisil gegründet, aber es wäre falsch, diese Organisation und die Forderungen an ihn zu personalisieren, da der serbische Spieler in der Tat mit einigen Dingen in der Klage nicht einverstanden ist.

Auf die Frage nach dem Thema in der Pressekonferenz zu seinem Debüt bei den Miami Open (es wird sicherlich das Gesprächsthema unter allen Tennisspielern, Männern und Frauen, in den nächsten anderthalb Wochen beim Masters-1.000-Event sein) bestätigte Djokovic, dass er nicht zu den 12 Spielern gehört, die den Brief zusammen mit der PTPA unterzeichnet haben. aber nicht, weil er nicht daran glaubt: "Generell hatte ich das Gefühl, dass ich den Brief nicht unterschreiben muss, weil ich möchte, dass andere Spieler aufsteigen. Ich war sehr aktiv in der Tennispolitik", sagte der 24-fache Grand-Slam-Sieger (via BBC Sport).

"Um ganz ehrlich zu sein, gibt es Dinge, mit denen ich in der Klage übereinstimme, und dann gibt es auch Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und ich fand, dass vielleicht einige Formulierungen ziemlich stark waren, aber ich denke, das Rechtsteam weiß, was es tut und welche Art von Terminologie es verwenden muss, um die richtige Wirkung zu erzielen."

Trotz einiger Distanz steht Djokovic zu den Forderungen der Organisation, auch wenn er nicht die Absicht hat, eine Spaltung unter den Tennisspielern zu verursachen. "Ich war nie ein Fan und Befürworter der Spaltung in unserem Sport, aber ich habe immer für eine bessere Repräsentation, einen besseren Einfluss und eine bessere Positionierung der Spieler weltweit in unserem Sport gekämpft, der meiner Meinung nach immer noch nicht dort ist, wo er meiner Meinung nach sein sollte und wo die meisten Spieler denken, dass er sein sollte, nicht nur in Bezug auf das Preisgeld. aber in Bezug auf viele andere Punkte, die auch in diesem Dokument festgehalten wurden."