Geld, "drakonisches Punktesystem" und Verletzungen der Privatsphäre: Die Gründe, warum sich Tennisspieler im Krieg mit ATP und WTA befinden

HQ

Die Professional Tennis Players' Association (PTPA), eine Organisation, die 2019 von den Tennisspielern Novak Djokovic und Vasek Pospisil gegründet wurde, um die Interessen der Spieler besser vertreten zu können, hat am Dienstag eine Klage gegen die vier wichtigsten Tennisverbände weltweit eingereicht: ATP Tour (Herren), WTA Tour (Damen), ITF (International Tennis Federation) und ITIA (International Tennis Integrity Agency), die in Frage gestellt wurde aufgrund der wahrgenommenen "Bevorzugung" des positibischen Falles von Jannik Sinner).

Die PTPA beschuldigte sie wettbewerbswidriger Praktiken, einer monopolistischen Kontrolle, die ihr Wohlergehen missachtete, und bezeichnete sie als "Kartell", das "Spieler systematisch missbraucht, zum Schweigen bringt und ausbeutet, um persönliche Profite zu erzielen", und behauptete, ihre Praktiken seien illegal und korrupt. Mit Hilfe einer internationalen Anwaltskanzlei verklagten sie die vier Leitungsgremien in den USA, Großbritannien und Europa.

"Die Legehennen sind in einem unfairen System gefangen, das ihr Talent ausbeutet, ihre Einnahmen drückt und ihre Gesundheit und Sicherheit gefährdet", sagte Ahmad Nassar, Exekutivdirektor der PTPA, der hinzufügt, dass sie die Unterstützung der "überwältigenden Mehrheit der 250+ Top-Spieler und -Spielerinnen, einschließlich einer Mehrheit der Top-20-Spieler", haben.

Offensichtlich ist ihre Hauptforderung nach mehr Geld: Sie behaupten, dass Spitzentennisspieler einen Bruchteil dessen verdienen, was Spitzensportler in anderen Sportarten verdienen, nur 17 % oder Einnahmen aus Wettbewerben zahlen, wobei die Beklagten Vereinbarungen treffen, um Wettbewerbe zu unterdrücken, Preisgelder zu begrenzen und die Möglichkeiten der Spieler, außerhalb des Platzes Geld zu verdienen, einzuschränken.

Gegen ein "drakonisches" Punktesystem

Die PTPA nimmt auch das "drakonische" Ranglistensystem ins Visier, das vorschreibt, an welchen Turnieren die Spieler teilnehmen müssen. Kurz gesagt, das Ranglistensystem bedeutet, dass die Spieler keine Freiheit haben, an "alternativen Veranstaltungen, die auf einem freien Markt existieren könnten", teilzunehmen, und sie zwingen sie, nur an den offiziellen Wettbewerben der Beklagten teilzunehmen, oder sie würden Ranglistenpunkte verlieren, wodurch sie weniger Geld verdienen und Sponsorenmöglichkeiten verlieren würden.

Sie fühlen sich auch finanziell ausgebeutet, indem sie ihren Namen, ihr Bild und ihr Bild ohne Entschädigung unterschreiben, was ihr Einkommen schmälert, da sie weder unabhängige Sponsoren sichern noch bessere Arbeitsbedingungen aushandeln können.

Die Gesundheit und Privatsphäre der Spieler sind bedroht, behauptet PTPA

Der Kalender mit 11 Monaten und Spielen auf den sechs Kontinenten, die wenig Zeit zur Erholung lassen, wird ebenfalls kritisiert, ebenso wie die Bedingungen einiger Spiele: bei 100 Grad Hitze zu spielen, Spiele, die um 3 Uhr morgens endeten, und sogar mit Tennisbällen zu spielen, die zu Verletzungen führen sollten.

Schließlich beschweren sie sich über zahlreiche Verletzungen der Privatsphäre, darunter "invasive Durchsuchungen persönlicher Geräte, zufällige Drogentests mitten in der Nacht, Verhöre ohne Rechtsbeistand und die Beschlagnahmung von Handys der Spieler ohne Zustimmung. Und wieder einmal richten sie sich speziell an die ITIA, indem sie sagen, dass sie Spieler "ohne ordnungsgemäßes Verfahren auf der Grundlage fadenscheiniger oder gefälschter Beweise" suspendiert haben.

Das sind die Gründe, warum die PTPA diese Klage eingereicht hat, mit dem Ziel, einen ähnlichen Status, ähnliche Rechte und eine ähnliche Behandlung wie Spieler bei anderen Athleten zu erhalten. Die ATP ist jedoch der Ansicht, dass dies "ohne Verdienst" ist, da sie Reformen eingeführt hat, die den Spielern zugute kommen, und stellt die Fähigkeit der PTPA in Frage, seit ihrer Gründung vor fünf Jahren "eine bedeutende Rolle im Tennis zu etablieren".