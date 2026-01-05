Novak Djokovic verlässt den von ihm gegründeten Tennisverband aus Gründen von Transparenz und Governance

HQ

Novak Djokovic hat sich vollständig von der von ihm selbst gegründeten Spielervereinigung, der Professional Tennis Players Association (PTPA), zurückgezogen, aufgrund von "anhaltenden Bedenken hinsichtlich Transparenz, Governance und der Art und Weise, wie meine Stimme und mein Image vertreten wurden".

Der serbische Spieler gab dies am Sonntagabend in den sozialen Medien bekannt und erklärte, dass seine Werte nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen. "Ich bin stolz auf die Vision, die Vasek und ich bei der Gründung der PTPA geteilt haben, den Spielern eine stärkere, unabhängige Stimme zu geben - aber es ist klar geworden, dass meine Werte und mein Ansatz nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen."

Djokovic gründete 2021 zusammen mit dem kanadischen Spieler Vasek Pospisil die PTPA, um die Interessen der Spieler besser zu vertreten, und die Organisation erklärte kürzlich den wichtigsten Tennisverbänden (ATP, WTA und den vier Grand Slams) den Krieg wegen "monopolistischer Kontrolle" und wettbewerbswidrigen Praktiken, die "Spieler systematisch missbrauchen, zum Schweigen bringen und ausbeuten, um persönliche Gewinne zu erzielen". wobei ein erhöhtes Preisgeld eines ihrer Hauptziele ist.

PTPA sagt, sie seien Ziel von Verleumdung

Stunden nach Djokovics Ankündigung antwortete die PTPA und erklärte, sie seien "Ziel einer koordinierten Verleumdungs- und Zeugeneinschüchterungskampagne durch die Verbreitung ungenauer und irreführender Narrative", um ihre Arbeit zu diskreditieren.

Einige Tage nachdem die PTPA im März 2025 Klage gegen die ATP und die WTA eingereicht hatte (ursprünglich waren auch die International Tennis Federation (ITF) und die International Tennis Integrity Agency (ITIA) mit einbezogen, wurden jedoch später wieder entfernt), distanzierte sich Djokovic von der PTPA, räumte jedoch ein, dass sich einige Dinge "ändern müssten".

"Ich werde mich weiterhin auf mein Tennis, meine Familie konzentrieren und auf eine Weise zum Sport beitragen, die meine Prinzipien und Integrität widerspiegelt. Ich wünsche den Spielern und den Beteiligten alles Gute, wenn sie weitermachen, aber für mich ist dieses Kapitel jetzt abgeschlossen", sagte Djokovic. Der Serbe ist nun in Australien, wo er vor den Australian Open das Adelaide International bestreiten wird. Die Australian Open haben vor einigen Tagen eine Einigung mit der PTPA erzielt.