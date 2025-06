US Open geben Starbesetzung für ihr umstrittenes Mixed-Doppel-"Pseudo-Exhibition"-Turnier bekannt

HQ

Die US Open haben die Teilnehmerliste für das gemischte Doppel bekannt gegeben. Einige der besten Tennisspieler und Tennisspielerinnen der Welt werden in diesem Pseudo-Exhibition-Miniturnier gegeneinander antreten, das in der Qualifikationswoche vor Beginn der US Open (vom 19. bis 20. August) ausgetragen wird. Dieses Format war unter den Mixed-Doppelspielern äußerst umstritten, da die Kategorie ihren Status verlor, mit kürzeren Matches und der Anwesenheit von Profi-Tennisspielern anstelle der üblichen Mixed-Doppel-Spieler.

Auf diese Weise wird die US Open Mixed Doubles Championship ein hochkarätiges Lineup bieten, darunter Paare, die sich manchmal wie Fans fühlen (wie Emma Raducanu und Carlos Alcaraz, nach Gerüchten über eine romantische Beziehung) und viele echte Spieler aus dieser Kategorie außen vor lassen.

Es muss jedoch gesagt werden, dass diese Liste von 16 Teams nicht endgültig ist: Das Meldefenster schließt am 28. Juli, dann nehmen die acht besten Teams mit der zu diesem Zeitpunkt besten kombinierten Einzelplatzierung offiziell per Direktannahme an der Auslosung teil, und die restlichen acht Plätze werden per Wildcard ermittelt.

Aktuell befinden sich neun der Top Ten der Männer- und Frauenrangliste in den Teams. Diese sind:



Emma Navarro und Jannik Sinner



Zheng Qinwen und Jack Draper



Jessica Pegula und Tommy Paul



Jasmine Paolini und Lorenzo Musetti



Elena Rybakina und Taylor Fritz



Mirra Andreeva und Daniil Medvedev



Madison Keys und Frances Tiafoe



Aryna Sabalenka und Grigor Dimitrov



Iga Swiatek und Casper Ruud



Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas



Emma Raducanu und Carlos Alcaraz



Belinda Bencic und Alexander Zverev



Olga Danilovic und Novak Djokovic



Taylor Townsend und Ben Shelton



Sara Errani und Andrea Vavassori



Naomi Osaka und Nick Kyrgios



Best-of-Three-Sätze, mit nur vier Spielen

Die Spiele werden jedoch sehr kurz sein: Best-of-Three-Sätze mit nur vier Spielen in jedem Satz, No-Ad-Scoring, Tiebreaker bei Four-All und ein 10-Punkte-Match-Tiebreak im Falle eines dritten Satzes. Das Finale, mit 1 Million Dollar Preisgeld für das Team, wird in Best-of-Three-Sätzen mit sechs Spielen bestehen, aber immer noch kein Vorteil, alle werden zur US Open Fan Week gespielt, damit mehr Einzelstarts teilnehmen können.

Dies wurde von den Doppel- und Mixed-Doppel-Spielern sehr negativ aufgenommen, die nicht nur außerhalb des eigentlichen Turniers abgestiegen sind, sondern viele ihre Plätze an Tennisstars abgeben mussten (die letztjährigen Mixed-Doppel-Sieger Sara Errani und Andrea Vavassori stehen in der ersten Liste, könnten aber aufgrund ihrer niedrigen Einzelplatzierung Schwierigkeiten haben, mitzumachen).

Und das alles, während die US Open in ihrer offiziellen Erklärung sagen, dass ihr Ziel darin besteht, "ein größeres Bewusstsein für diesen geschichtsträchtigen Wettbewerb zu schaffen", während die Direktorin der US Open, Stacey Allaster, davon spricht, "das Spiel für die Fans zugänglicher und unterhaltsamer zu machen, da ihre Übertragungspartner voll dabei sind".