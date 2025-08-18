Wann findet das Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in Cincinnati statt und wie kann man es live sehen?

HQ

Der Tennis-"Clásico" des Jahres 2025 kehrt heute Abend zurück! Zum dritten Mal in Folge treffen die Nummer 1 und 2 der Tenniswelt, Jannik Sinner, und Carlos Alcaraz in einem Finale aufeinander. Diesmal bei den Cincinnati Open, dem letzten großen Turnier vor den US Open, das am 24. August beginnt.

Für Alcaraz ist es eine wertvolle Gelegenheit, die Lücke zum Italiener zu schließen. Während der Italiener 1.000 Punkte von seinem Sieg im letzten Jahr verteidigt, verlor Alcaraz 2024 in der zweiten Runde gegen Monfils, er hat also nichts mehr zu verlieren, und wenn er gewinnt, wäre Sinner "nur" 1.890 Punkte vor Alcaraz, und der nächste Grand Slam (bei dem Sinner 2.000 Punkte verteidigt und Alcaraz nur 60 verteidigt) steht vor der Tür...

Wann findet das Finale der Cincinnati Open zwischen Sinner und Alcaraz statt?

Das Finale findet heute, am Montag, 18. August, um 15:00 Uhr Ortszeit in Ohio statt. Das bedeutet 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ, also eine gute Nachricht für die europäischen Fans, denn es wird zur Hauptsendezeit stattfinden.

So sieht man Cincinnati Live

Wie bei den meisten ATP-Circuits kann man das Finale der Cincinnati Open (sowie die bevorstehenden US Open am nächsten Wochenende) meist nur auf kostenpflichtigen Kanälen verfolgen. Dies ist eine Liste der Sender der wichtigsten Tenniswettbewerbe der Männer (und Damen):



Belgien: Telenet



Dänemark: TV2



Frankreich: Eurosport



Deutschland, Österreich: Sky Deutschland



Italien: Sky Italia



Portugal: Sport TV Portugal



Spanien: Movistar



Großbritannien, Irland: Sky UK



Wer ist der Favorit zwischen Sinner und Alcaraz in Cincinnati?

Alcaraz führt im Head-to-Head vor Sinner, 8 Siege für den Spanier vs. 5 Siege für den Italiener. In der letzten Begegnung in Wimbledon war Sinner jedoch deutlich überlegen und erzielt normalerweise bessere Ergebnisse auf einem Hartplatz.