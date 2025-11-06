Auslosung der ATP Finals: Die Rivalen um Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in Turin

HQ

Die Auslosung für die ATP Finals wurde am Donnerstagmorgen vorgenommen, wobei alle Augen auf das letzte Duell zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gerichtet sind: Sinner muss alles gewinnen, um seinen Status als Nummer 1 der Welt zu behalten, während Alcaraz mindestens drei Spiele gewinnen müsste (falls Sinner alles gewinnt, was wahrscheinlich ist), um den Titel als Nummer 1 der Welt zurückzuerobern).

In diesem Wettbewerb treten die besten acht Spieler der Saison an, wobei der letzte Platz noch nicht vergeben ist (es wäre Felix Auger-Aliassime, es sei denn, Lorenzo Musetti gewinnt an diesem Wochenende die griechische Meisterschaft).

Der Wettbewerb besteht aus drei Gruppenspielen, dem Halbfinale und dem Finale. Nach der Auslosung sind dies die Gruppen (Sinner und Alcaraz würden erst in einem möglichen Finale aufeinandertreffen, da sie die topgesetzten Spieler sind):

Jimmy Connors Gruppe



Carlos Alcaraz (1)



Novak Djokovis (4)



Taylor Fritz (6)



Alex de Miñaur (7)



Björn Borg Gruppe



Jannik Sinner



Alexander Zverev (3)



Ben Shelton (5)



Felix Auger-Aliassime oder Lorenzo Musetti (8)



Die ATP Finals finden vom 9. bis 16. November in Turin, Italien, statt. Sinner oder Alcaraz, wer wird das Jahr deiner Meinung nach als Nummer 1 der Welt beenden?