Jannik Sinner gewinnt das Paris Masters und holt sich den Titel als Nummer 1 der Welt von Alcaraz zurück

Jannik Sinner hat sich nach seinem Sieg über Felix Auger-Aliassime im Finale des Paris Masters am Sonntag erfolgreich den Titel als Nummer 1 der Weltrangliste im Herrentennis zurückerobert. Das Finale des letzten Masters-Titels der Saison, und das einzige, das der Italiener gewann, endete mit 6:4, 7:6(4).

Auger-Aliassime verteidigte im Halbfinale stärker als Zverev, konnte aber die Dominanz von Sinnr auf Hallen-Hartplätzen nicht stoppen: Er hat im gesamten Turnier keinen Satz abgegeben und baut seine Siegesserie von 26 Spielen aus.

Und das bringt eine große Veränderung in der Rangliste mit sich: Alcaraz fällt auf 11.250 Punkte zurück, nachdem er bei seiner Niederlage gegen Cameron Norrie in seinem ersten Spiel des Turniers 90 Punkte verloren hat, während Sinner mit 11.500 Punkten die höchste Punktzahl erreicht, die er in diesem Jahr erreichen kann.

Sinner wird den Titel als Nummer 1 der Welt mindestens zwei Wochen lang verteidigen, bis zu den ATP Finals zwischen dem 9. und 16. November, wo Carlos Alcaraz gezwungen sein wird, mindestens drei Spiele zu gewinnen (alle drei in der Gruppenphase oder zwei in der Gruppenphase und im Halbfinale), um an Sinner vorbeizugehen. Und Sinner, der im vergangenen Jahr bei den ATP Finals alle 1.500 Punkte gewann, muss sie alle noch einmal gewinnen, wenn er die Krone am Ende des Jahres nicht abgeben will...