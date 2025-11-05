Jannik Sinner begründet seine Abwesenheit im Davis-Cup-Team: "Ich bin stolz darauf, Italiener zu sein"

HQ

Jannik Sinner äußerte sich schließlich zu seiner umstrittenen Abwesenheit im italienischen Davis-Cup-Team für die Endrunde in diesem Jahr, die vom 18. bis 23. November in Turin ausgetragen wird und bei der Italien den Titel verteidigt. Seine Entscheidung, es zu verpassen, verärgerte viele Fans, da er derzeit der stärkste Spieler der Welt und die sicherste Wette auf einen erneuten Sieg ist.

In einem Interview mit SkySports bestätigte er, dass er sich entschieden hat, nicht zu gehen, um mehr Zeit für die Vorbereitung auf die nächste Saison zu haben. "Eine Woche ist für uns Sportler eine lange Zeit. Wenn man eine zusätzliche Woche zur Vorbereitung hat, ist das sehr wichtig, vor allem zum Saisonstart, aber auch langfristig und zur Verletzungsprävention. Deshalb gab es für mich in diesem Jahr nicht den geringsten Zweifel daran, dass dies (nicht im Davis Cup zu spielen) die richtige Entscheidung war."

Er behauptete jedoch auch, dass Italien immer noch einer der Favoriten auf den Titel sei, der der dritte in Folge wäre, und beklagte, dass nur wenige Leute sagen, dass sie "eine unglaubliche Mannschaft ohne mich" sind, und verteidigte sich gegen die Kritik, die er in Italien erhielt, weil er seine individuellen Ziele in den Vordergrund stellte.

"Ich bin stolz darauf, Italiener zu sein, ich bin sehr glücklich, in Italien geboren worden zu sein und nicht in Österreich oder anderswo. Dieses Land verdient so viel mehr, sogar mehr als das, was ich tue. Manche sagen, dass Südtirol (wo er geboren wurde) anders ist... Sizilien ist aber auch ganz anders. Das ist unser Glück; Unsere Stärke liegt in unseren Unterschieden."

Neben Italien sind die anderen sieben Länder in der Endrunde Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien, Tschechien, Argentinien und Deutschland.