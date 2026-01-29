Audio-Technica ATH-M50x DJ-Kopfhörer

Die Audio-Technica ATH-M50x Kopfhörer repräsentieren schon seit einiger Zeit die prestigeträchtige Einstiegsklasse des japanischen Herstellers für DJs, von Amateur- und Heim-DJs bis hin zu leichtem professionellem Gebrauch. Mit anderen Worten: Diese Kopfhörer werden der Öffentlichkeit zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis von etwa 130 £ verkauft und werden vom Unternehmen selbst als "unsere Kopfhörer für Studio-, Gaming- und Alltagsnutzung" beschrieben und kommen daher nicht an die höherwertigen Monitorbereiche von Audio-Technica (bis zu 3.000 €) heran, noch zielen sie darauf ab, zu den beliebtesten Kopfhörern zu gehören, die für professionelle DJs mit Gesicht und Seele gewidmet sind. Preis von 300 € und höher (der Pioneer HDJ-X10 und Co.).

Und gerade weil sie an der Grenze stehen, finden sie für viele einen Sweet Spot.

Mit der kürzlichen Ankündigung der limitierten Audio-Technica ATH-M50xENSO, und obwohl die Originale schon einige Jahre alt sind, konnten wir sie auf die Probe stellen. Also verbrachte ich einen Monat damit, Musik zu hören und Videospiele zu spielen, aber vor allem etwa 20-30 Stunden als DJ mit diesen zirkumalen Begleitern.

Der ATH-M50x erfüllt die ersten drei Bedingungen, die ich für Kopfhörer gestellt habe, die für das Mixen ohne Schweiß gedacht sind. Erstens: Sie sind leicht (285 Gramm pro Einheit ohne Kabel; meiner Meinung nach sollten sie 300 g nicht überschreiten). Zweitens: Sie sind flexibel und widerstandsfähig (obwohl ich sie nicht allzu schlecht behandelt habe, halten ihre Kopfpolster, die austauschbar sind, derzeit gut, ohne zu verschleißen, und ihre Körbchen lassen sich leicht um 90º falten, wenn auch nicht glatt, was ideal ist, wenn man mit Monitoren auflegt, die ein Ohr frei haben). Drittens: Ihre Kabel sind langlebig (und ich sage 'Kabel', weil sie zum Glück nicht weniger als drei Qualitätskabel haben: das typische 1,2-Meter-Kabel, ein alternatives 3-Meter-Kabel und ein weiteres gewickeltes Kabel, das zwischen den beiden Längen variiert, alle mit Sicherheitsverriegelung am Gerät). Warum sollte ich ein drei Meter langes Kabel wollen? Fast alle DJs stellen sich diese Frage mit wenig Antwort, da sie üblicherweise vom Mixer oder Controller entfernt sind, aber bei Musikliebhabern oder Studioproduzenten können diese drei Meter nützlich sein, um die Quellen zu erreichen.

Allerdings, und bevor wir auf den Klang eingehen, was höchstwahrscheinlich durch den Preis gerechtfertigt ist, hinterlassen die Außenmaterialien (einfache Kunststoffe) keinen guten Eindruck beim Auge oder beim Anfassen, egal wie gut sie sich bei mir in dieser relativ kurzen Zeit bewährt haben. Allerdings erwarte ich, dass die Ohrpolster und das Stirnband in ein paar Monaten reißen und sich verschleißen werden. Und eine sehr persönliche Beschwerde über den Komfort, von der ich nicht weiß, ob viele andere sie erlebt haben: Das Stirnband gleitet nach vorne, zumindest an meinem glücklicherweise gut bebauten Schädel. Und wenn du so bist wie ich, nickst zum Beat und schüttelst den Kopf deutlicher, wenn ein besonders schwieriger oder energiegeladener Teil kommt, empfehle ich, sie vor dem Kauf im Laden anzuprobieren, denn du willst nicht, dass sie dir über die Augen rutschen, einen Mix verpassen oder, noch schlimmer, Fall auf deine Ausrüstung.

Die Audio-Technica ATH-M50x kommt mit einer praktischen Kunstledertasche... Und drei Kabel!

Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht wohlfühlen, ganz im Gegenteil. Da ich Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung gewohnt bin, wie den JBL Tour One M3 oder meinen guten alten Sony WH-1000XM3, finde ich sowohl ihre Leichtigkeit als auch die Sitzweise auf dem Kopf sehr angenehm, und meiner Meinung nach üben sie nicht zu viel Druck vom Kopfband und den Ohrmuscheln aus und schmiegen sanft an den Kopf. Obwohl sie keine zusätzlichen Elektronik oder Batterien haben, können sie nach den ersten zwei Stunden etwas warm werden.

Zu guter Letzt klingen sie für ihren Preis ziemlich gut. Ehrlich gesagt findest du bessere Ergebnisse sowohl von Audio-Technica selbst (wie dem Luxus des offenen ATH-ADX7000 und seiner Pendants, die dich zu Tränen rühren werden) als auch von der Konkurrenz, aber kaum zu diesem Preis. Sie sind gut als "meine ersten Studio-Kopfhörer" und auch sehr empfehlenswert als DJ-Kopfhörer, solange es nicht dein täglicher oder wöchentlicher Beruf im Club ist. Warum? Weil ihre Klarheit überdurchschnittlich ist, weil sie sich ziemlich gut trennen (was wichtig ist, um sich in den Mixen zu orientieren) und weil sie, obwohl sie mit sauberem, aber nicht übertriebenem Bass (im Gegensatz zum legendären Sennheiser HD 25) und etwas unregelmäßigem Höhen etwas gefärbt sind, die Mitten und Vocals nicht komplett zerstören. Ihre Frequenzantwort liegt jedoch bei 15–28.000 Hz, was etwas begrenzt ist.

Aus all diesen Gründen werden Sie inzwischen wissen, ob sie das Richtige für Sie sind. Die Audio-Technica ATH-M50x Kopfhörer sind immer noch eine sehr gute Einstiegsoption für DJs (du solltest nichts Niedrigeres ausprobieren) oder für kleine/amateurhafte Produktionen. Bequem, klar, praktisch, perfekt gebaut und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Audio-Technica ATH-M50x falten und drehen sich um 90° auf zwei Achsen, um alle Techniken und Stile zu berücksichtigen.