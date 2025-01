Der Pioneer DJ PLX-500 ist kein Neuling auf dem Mischermarkt. Tatsächlich ist es bereits seit mehr als fünf Jahren auf dem Markt. Im letzten Jahr gab es jedoch ein noch größeres Wiederaufleben von DJs, die daran interessiert sind, Vinyl zu spielen (entweder physische Schallplatten oder über Digital Vinyl System ) und AlphaTheta, die Muttergesellschaft von Pioneer DJ, hat beschlossen, dieses Modell in verschiedenen Audio- und Deejay-Kreisen wieder einzuführen.

Da wir hier nicht auf die innovativen, hybriden Pioneer DJ PLX-CRSS12 sprechen, sondern auf traditionelle Plattenspieler, wäre der PLX-500 der kleine Bruder des PLX-1000, dem traditionellen professionellen DJ-Plattenspieler, den das Unternehmen anbietet. Mit anderen Worten: Der große Bruder, der doppelt so viel kostet, würde es mit dem legendären Technics SL-1200 King of Kings oder anderen direkten Konkurrenten wie dem Reloop RP-8000 aufnehmen. Der PLX-500 hingegen kämpft mit Modellen wie dem Stanton ST 150 M2, dem Audio-Technica AT-LP120 oder dem Numark TT-250USB um Einsteiger-Vinyl-DJs.

Da es sich um einen nicht-professionellen Einsteiger-Plattenspieler handelt, impliziert er eine häusliche oder diskrete Verwendung in einem kleinen Veranstaltungsort, da er nicht für den täglichen Trott eines Clubs oder z.B. das Scratchen von DJs geeignet ist. Das heißt, wir sprechen von einem Plattenspieler mit hervorragender Klangqualität und einem mehr als anständigen Direktantriebsmotor, der sehr zufriedenstellende Ergebnisse bei der Haptik liefert und eine ideale Balance für den Einstieg mit Vinyl darstellt.

HQ

Interessanterweise ähnelt die Szene oder Nische oder wie auch immer man sie nennen möchte, von Vinyl-DJs und Plattenspielern mit Direktantrieb der von Sim-Racing und Lenkradbasen mit Direktantrieb. Zufälligerweise handelt es sich um dieselbe Technologie, bei der ein leistungsstärkerer Motor nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Details und sanfte oder subtile Optimierungen sowie einen Übergang vom veralteten Riemensystem bietet.

Nachdem wir die Einführungen gemacht haben und bevor wir uns die Leistung des Pioneer DJ PLX-500 ansehen, müssen wir sagen, dass sein Design, seine Präsentation und seine Verarbeitung an der Spitze seiner Palette stehen. Der Plattenspieler ist elegant und sehr auffällig in seinem weißen Modell (eine Farbe, die in der Spitzenklasse nicht erhältlich ist), während sein Gewicht und die Art und Weise, wie er auf dem Tisch sitzt, trotz des reduzierten Preises ein großartiges Gefühl von Solidität und Robustheit vermitteln. In der Tat, "nach Gewicht" und das Heben eines PLX-500 neben einem SL-1200 mit jeweils einer Hand scheinen sie dasselbe zu sein, und das Gleiche gilt, wenn wir über die Konstruktion oder die Dämpfung sprechen.

Das Highlight des PLX-500 ist seine transparente Kunststoffabdeckung, die es Ihnen ermöglicht, den verwendeten Disc-Ordner oder die Hülle vertikal vor dem DJ zu platzieren. Alles andere, ob optisch oder praktisch, ist an seinem Platz und sieht genau richtig aus, was das Gesamtdesign dieses Plattenspielers zu einem der besten auf dem Markt macht.

AlphaThetas Pioneer DJ PLX-500 auf die Probe stellen.

Das Stroboskoplicht erzeugt bei diesem Modell einen anderen Effekt, dient aber dennoch als Anhaltspunkt. Darüber hinaus ist der Ein-/Ausschalter im Gegensatz zum Technics gegen unerwartetes Herunterfahren geschützt.

Alles? Alles, denn der PLX-500 ermöglicht im Gegensatz zu den Bestellungen anderer Marken beim chinesischen Hersteller Hanpin im gleichen Sortiment die Höhenverstellung des Nadelarms, was für eine präzise Nadelkalibrierung und den Kontakt mit dem Vinyl sehr wichtig ist.

Sobald es installiert und kalibriert ist, wenn wir es einrichten und auf die Probe stellen, zeigt das Pioneer DJ PLX-500 seinen Einstiegscharakter. Die Klangqualität ist wieder fantastisch, aber die Möglichkeiten für DJs sind natürlich begrenzt. In mehreren unfairen Kopf-an-Kopf-Vergleichen mit einem Technics SL-1200 haben wir die Unterschiede festgestellt, und das gilt umso mehr, als jeder DJ aus jahrelanger Erfahrung mit der professionellen Reihe. Aber andererseits wissen wir, dass die Absicht hier genau das Gegenteil ist: von weniger zu mehr zu kommen.

Für unsere Tests haben wir Platten mit Beats und Vocals aus verschiedenen Genres verwendet, sowie Vinyls mit Scratch-Effekten (stellen Sie sich vor, wie zerkratzt sie zu diesem Zeitpunkt sind), anhaltende Pieptöne und andere Ressourcen. Die offensichtlichsten Nachteile haben mit dem etwas ruckartigen Anfahren und dem zu langsamen und langwierigen Bremsen zu tun, aber auch mit dem Gefühl, dass es zu leicht ist, den Motor abzustellen, wenn man Druck auf die Schallplatte ausübt, um zu kratzen oder zu suchen. Offensichtlich haben diese drei kleinen Probleme mit dem reduzierten Drehmoment des Motors dieses Tisches zu tun.

Uns gefällt, dass der Pitch-Schieberegler weicher oder glatter ist, aber nicht, dass seine Optimierungen nicht so präzise sind, wie Sie vielleicht erwarten. Wenn man einen Pitchbend mit dem Fader (und nicht mit dem Teller) macht, bemerkt man eine Veränderung, die man als unentschlossen oder unregelmäßig gekrümmt bezeichnen könnte, und Korrekturen werden schwierig, wenn man sie abrupt vornehmen muss. Um es auf den Punkt zu bringen: Es ist, als ob der Motor bei jeder Änderung zunächst Schwierigkeiten hat, aufzuholen, und dann versucht, die Bewegung zu glätten, was wir deutlich bemerken, wenn wir die Tonhöhe eines festen Tons anheben oder senken.

Sie können die Armhöhe einstellen und den Plattenteller mit 33/45/78 U/min drehen.

Vergleich: Ein Pioneer DJ PLX-500 zwischen zwei Technics SL-1200.

Der andere große Unterschied zu professionellen Plattenspielern besteht in Form von eklatanten Einsparungen auf dem Tonabnehmer und auf dem Slip Shit Sheet. Ersteres ist nicht das Beste für die 3600L-Reihe und ist noch lange nicht bereit, dass Sie es "missbrauchen" können, während letzteres schlank und ungeeignet ist, da es die Winkelkraft auf der Nadel nicht ausgleichen kann, egal wie viel vertikale Einstellung am Arm vorhanden ist, so dass Sie beide ersetzen müssen, sobald Sie sich wohler fühlen und mehr Unfug anrichten möchten.

Schließlich bemerkten wir auch ein gewisses Rasseln/Wackeln (ein "Taka-Taka") im Motor bei bestimmten Bewegungen, das im resultierenden Ton nicht wahrnehmbar war, aber für das Ohr wahrnehmbar war, wenn der Ton stummgeschaltet war.

Aber kehren wir zum Hauptangebot dieses Plattenspielers zurück und vergessen wir nicht seine Initiierungsrolle. Man kann auf dem Pioneer DJ PLX-500 problemlos auflegen und die festgestellten Nachteile sind wiederum im Vergleich zu professionellen Plattenspielern und nur für erfahrene Hände und Ohren spürbar. Man würde mit der Zeit Schwierigkeiten haben, fortgeschrittene Kratzer oder feine Korrekturen vorzunehmen, da es an Motorleistung mangelt, aber das macht es für Wiedereinsteiger oder "Rücksteiger" undankbarer als für Anfänger.

Mit seinem nahezu perfekten Design, Extras wie dem 78-U/min-Modus oder der Möglichkeit, Vinyl über USB zu rippen, um Tracks digital für die Rekordbox zu extrahieren (wo Sie auch direkt aus Ihrer Bibliothek über eine DVS-Control-Vinyl abspielen können), und angesichts seiner großartigen Audioqualität und Isolierung ist der Pioneer DJ PLX-500 immer noch einer der besten Plattenspieler, die Sie für den Einstieg in die Welt des Vinyl-DJings in Betracht ziehen können, Und auch eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie nur Musik hören möchten. Wenn ich auf mein jüngeres Ich zurückblicke und auf die wenigen oder sehr teuren Optionen, die es gab, als ich mit dem DJing anfing, wünschte ich, dass es so etwas in den 90er Jahren für 300 Euro mit Kleingeld gegeben hätte...

Das Pioneer DJ PLX-500 ist ein Hingucker, das ist unbestreitbar.

Der Plattenspieler selbst (links der PLX-500, rechts der Technics 1200-SL) ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt.