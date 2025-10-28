Die Audio-Technica ATH-ADX7000 sind die bisher luxuriösesten Kopfhörer der japanischen Marke

HQ

Die Entwicklung von Kopfhörern hat sich immer weiterentwickelt, aber in den letzten zehn Jahren mit dem Aufkommen neuer drahtloser und geräuschunterdrückender Technologien noch mehr. Der erfahrene japanische Hersteller Audio-Technica hat jedoch gerade seine beiden neuesten Modelle in beiden Extremen der Musikliebhaber-Reihe vorgestellt und sich dabei auf das verlassen, was sie am besten können: pures traditionelles Design.

Beide sind verkabelt, beide konzentrieren sich auf den Klang, den sie erzeugen, nur mit unterschiedlichen Zwecken und in unterschiedlicher Qualität.

Für Audiophile reicht der hervorragende ATH-ADX5000 möglicherweise nicht mehr aus. Audio-Technica stellt jetzt den ATH-ADX7000 vor, ihren Spitzenkopfhörer. Mit einem True Open-Air-Design zur Steuerung des Luftstroms, das Resonanz, Druck und Ermüdung reduzieren soll, und ausgestattet mit der HXDT-Technologie (High-Concentricity X Dynamic Transducer) zusammen mit hochpräzisen Treibern, zielt das neue Flaggschiff darauf ab, den natürlichsten Klang aller Zeiten zu erzeugen.

Die ATH-ADX7000 von Audio-Technica mögen Sie einige Einsparungen kosten, aber Sie müssen noch mehr sparen, wenn Sie sie in diesem schönen Luxusgehäuse aufbewahren möchten.

Für den persönlichen Audio-, Studio-Monitoring- und DJ-Einsatz feiert die Marke mit der Veröffentlichung der ENSO Limited Edition auch den zehn Jahre alten ATH-M50x. Vom Audio-Technica ATH-M50xENSO werden nur 5.000 Exemplare verkauft, die mit einer exklusiven schwarzen Beschichtung und Sumi-Tintenmustern ausgestattet sind, um das bereits bekannte und beliebte Originalmodell, das mit 45-mm-Treibern und 90º-faltbaren Telefonen ausgestattet war, weiter zu unterscheiden.

Für DJs und andere Hardcore-Anwendungen sind die Audio-Technica ATH-M50xENSO recht flexibel.

Abgesehen von Klangzweck, Farbgebung und Qualität kommt nun der große Unterschied, denn der Audio-Technica ATH-ADX7000 gerade zu einer UVP von 3.499 € veröffentlicht, während die Audio-Technica ATH-M50xENSO Limited Edition sehr bald zu einer UVP von 199 € verkauft wird.

Haben Sie die Audio-Technica Kopfhörer schon ausprobiert? Aus welchem Produktsortiment und Budgetspektrum?