Atlético de Madrid wird FC Barcelona vor der FIFA verklagen: "Es gibt keinen Betrag, den sie für Julián zahlen können"

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Atlético de Madrid hat die Aussagen ihres Spielers Julián Álvarez gesehen, als der Argentinier öffentlich darum bat, transferiert zu werden, damit er "seinen Traum verwirklichen" kann (beim FC Barcelona zu spielen). Und sie ändern ihre Haltung nicht: Der Spieler steht nicht zum Verkauf und es besteht keine Chance, dass er diesen Sommer an Barcelona verkauft wird.

"Es gibt keinen Betrag, den Barcelona für Julián zahlen kann, und er wird nicht zu Barcelona transferiert", sagten Vereinsquellen gegenüber AS. "Entweder zahlen sie die 500-Millionen-Euro-Freilassklausel oder gar nichts."

Tatsächlich hat der Rojiblanco-Klub sofort Maßnahmen ergriffen und wird eine Beschwerde gegen Barcelona bei der FIFA einreichen, in der er Barça beschuldigt, mit einem vertragsgebundenen Spieler zu verhandeln. Sie behaupten, Barcelona habe sich mehrfach so verhalten: als sie Antoine Griezmann während seiner ersten Zeit bei Atleti verlockten, "indem sie seiner Schwester, seiner Familie und dem Spieler selbst Aufträge versprachen", während "Atlético gegen Juventus um einen Champions-League-Platz kämpfte". Barcelona verpflichtete schließlich Griezmann, doch der Franzose kehrte Jahre später zu Atleti zurück, offenbar bereute er den Schritt und sagte, er habe einen "Fehler gemacht".

Sie erinnerten sich auch an die Situation mit Nico Williams und dem Athletic Club letzten Sommer, als es so aussah, als wolle Barça den jungen Verteidiger aus Bilbao verpflichten, was jedoch nicht passierte. "Jeder weiß, dass es ein unehrlicher Verein ist", sagte Atleti, möglicherweise eine Anspielung auf den Negreira-Fall. "Barcelona hat schon mehrfach so gespielt."

Eines ist sicher: Wenn Julián Álvarez nächste Saison weiterhin für Atlético de Madrid spielt, werden die Fans nicht sehr zufrieden mit ihm sein...