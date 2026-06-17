Real Madrid bittet die UEFA, disziplinarische Sanktionen gegen Barcelona wegen des Negreira-Falls zu verhängen

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Real Madrid hat den "Negreira-Fall" wiedereröffnet, der die Untersuchung von Zahlungen des FC Barcelona an José María Enríquez Negreira, den ehemaligen Vizepräsidenten des Technischen Schiedsrichterkomitees des Königlichen Spanischen Fußballverbands (der jetzt 80 Jahre alt ist und an Demenz leidet), etwa 8,4 Millionen Euro geleistet zwischen 2001 und 2018.

Der Verdacht auf sportlichen Betrug, im Fall, dass der Verein heimlich einen der Schiedsrichter in Spanien bezahlt hat, prägt die Beziehung zwischen den Vereinen, seit der Fall 2023 bekannt wurde, und nun sagt Real Madrid, sie sende der UEFA eine schriftliche Stellungnahme, in der sie behaupten, es gebe bedeutende Beweise, die die bereits von Anfang an bekannten Hinweise auf die Existenz von langwierig bestätigen, undurchsichtige Zahlungen ohne jegliche nachweisbare Rechtfertigung".

Der Verein behauptet, dass diese Tatsachen "ein systemisches Risiko von äußerster Schwere für die Integrität von Wettbewerben darstellen, da sie die Existenz einer Struktur unzulässigen Einflusses auf das Schiedsrichtergremium offenlegen, die mit den wesentlichen Prinzipien der Wettbewerbsgleichheit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unvorhersehbarkeit der Sportergebnisse unvereinbar ist."

Der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, hatte bereits im Mai letzten Jahres auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass der Bericht, den sie an die UEFA schicken würden, über 500 Seiten lang sei, und beschrieb den Fall Negreira als "den schlimmsten Fall von Korruption in der Geschichte des Sports".

Die Absicht ist, dass die UEFA das zuvor eingeleitete Disziplinarverfahren wieder aufnimmt, "die entsprechenden disziplinarischen und wiederherstellenden Maßnahmen" gegen den FC Barcelona erlässt, "unabhängig von den laufenden Gerichtsverfahren".