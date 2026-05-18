Griezmann entschuldigt sich bei den Atleti-Fans für seinen Weggang nach Barcelona: "Ich war sehr jung, ich habe einen Fehler gemacht"

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Antoine Griezmann, 34-jähriger französischer Stürmer, bestritt am Sonntag sein letztes Spiel für Atlético de Madrid, einen 1:0-Sieg gegen Girona, und erhielt eine Ehrung, als er sich als Vereinslegende und Torschützenrekord in der Geschichte von Atleti verabschiedet.

Griezmann spielte fünf Saisons zwischen 2014 und 2019, wechselte dann für zwei Saisons zu Barcelona und kehrte im Sommer 2021 für weitere fünf Saisons zurück, bis er 2026 zu Orlando City in der MLS wechselte.

Bei der Würdigung im Metropolitano-Stadion entschuldigte sich ein emotionaler Griezmann damals bei den Fans für seinen "Verrat". "Ich wusste nicht, wie viel Zuneigung ich dort hatte, ich war sehr jung, und na ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es mir anders überlegt und wir haben alles getan, um hierher zurückzukehren und es wieder zu genießen."

Ironischerweise gewann Griezmann nie den Meistertitel: Barcelona gewann mehrere Saisons, in denen er bei Atleti war, aber keine mit Griezmann im Team. Tatsächlich gewann Atlético de Madrid die Liga 2020/21, ihren jüngsten Titel... Griezmanns größter Klubpokal war die UEFA Europa League in der Saison 2017/18. "Ich habe weder La Liga noch die UCL gewonnen, aber deine Liebe ist das, was zählt", fügte Griezmann hinzu.