Atlético de Madrid verspielt mit zwei Derbys seine letzten Chancen in der Liga in diesem Jahr

HQ

Atlético de Madrid hat den schlechtesten Start in LaLiga hingelegt, seit Diego Pablo Simeone die Mannschaft 2011 übernommen hat. Drei Unentschieden, eine Niederlage und nur ein Sieg in den ersten fünf Spielen, was bedeutet, dass sie 6 von 15 Punkten im Rennen haben und auf dem 12. Tabellenplatz liegen.

Ein wirklich schlechter Start für eine Mannschaft, die die Saison normalerweise auf dem dritten Platz beendet (hinter Real Madrid und Barcelona, immer über dem vierten Platz), aber 2014 und 2021 den Titel gewonnen hat, das muss behoben werden, wenn sie sich nicht für den Rest der Saison von ihren Liga-Chancen verabschieden wollen (falls sie es nicht bereits getan haben). Und dazwischen die schmerzhafte 2:3-Niederlage an der Anfield Road in der Champions League, die damit endete, dass Simeone die Rote Karte sah, weil er mit Liverpool-Fans aneinandergeraten war...

Diese Woche könnte entscheidend werden, denn ab heute Abend, Mittwoch, findet das erste von zwei Derbys statt. Heute Abend gegen Rayo Vallecano (21.30 Uhr), eine Mannschaft, die ebenfalls Punkte holen muss (ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), eine, die zu Hause besonders widerstandsfähig ist (die einzige Mannschaft, die Barcelona bisher stoppen konnte).

Am Samstag empfängt Atleti dann Real Madrid im Bernabéu zum großen Derby von Madrid (27. September, 16.15 Uhr). Real Madrid ist nach wie vor ungeschlagen (sechs Siege in den ersten sechs Spielen). Los Blancos sind in letzter Zeit bei ihren Besuchen in Metropolitano ins Straucheln geraten (Unentschieden vor einem Jahr, Niederlage im Vorjahr), und für Atleti könnte es die letzte Chance sein, die LaLiga zu halten...