Atleti-Trainer Cholo Simeone über seinen Abschied: "Hoffentlich kann sich Liverpool in diesem Aspekt verbessern"

Diego "Cholo" Simeone, Trainer von Atlético Madrid, wurde gestern Abend des Feldes verwiesen, als er in Anfield mit Liverpool-Fans aneinandergeriet, nachdem Virgil van Dijk das Siegtor zum 3:2 erzielt hatte, nachdem Atleti es geschafft hatte, von 2:0 in den ersten sechs Minuten auf 2:2 in den letzten zehn Minuten zu erhöhen. Simeone sagte, dass er beleidigt wurde, wobei Kameras zeigten, wie mindestens ein Liverpool-Fan dem argentinischen Trainer "den Finger zeigte".

Simeone musste von den Offiziellen gezerrt werden, als er sich den Fans stellte und in den letzten vier Minuten des Spiels das Spielfeld verlassen musste. Auch das nächste Spiel gegen Eintracht Frankfurt wird er verpassen. Später bereute er seine Tat, bat aber um eine härtere Reaktion gegen respektlose Fans.

"Es wird immer von Respekt gesprochen, aber sie beleidigen dich das ganze Spiel über von hinten. Ich kann nichts sagen, weil ich der Trainer bin. Meine Reaktion ist nicht zu rechtfertigen, aber nach 90 Minuten Beleidigungen ist es nicht einfach", sagte er gegenüber Movistar-Reportern. "Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass er die Situation versteht. Hoffentlich kann Liverpool diesen Aspekt verbessern, und wenn sie die Person identifizieren, die das getan hat, wird es Konsequenzen geben."

In der Pressekonferenz erläuterte er seine Gedanken: "Wir [Trainer] sind in einer Position, in der wir kein Recht haben, zu reagieren, und es ist nicht gut, wenn wir reagieren, weil wir in einer Position sind, in der wir Protagonisten sind, aber auf die gleiche Weise, wie wir heute gegen Rassismus und Beleidigungen in den Stadien kämpfen. Wir könnten auch kämpfen, denn es ist nicht einfach, in der Position zu sein, in der wir uns befinden, und das ganze Spiel über Beleidigungen zu erhalten. Das dritte Tor kam, ich drehte mich um, die Beleidigungen setzten sich mit Gesten fort, und naja, ich bin ein Mensch."