Atlético de Madrids 10 Siege in Folge sind von keinem anderen in Europa erreicht

HQ

Atlético de Madrid ist ein seltsamer Verein. Mit drei Europa-League-Titeln und zwei FinalChampions League teilnahmen in den letzten fünfzehn Jahren gehört das Team zu einer festen Größe in der europäischen Elite. Es ist auch unbestritten die drittbeste Mannschaft Spaniens: Keine andere Mannschaft kann es sich leisten, die Dominanz von Real Madrid und dem FC Barcelona in LaLiga zu "beißen", nachdem sie in den letzten Jahren zwei Titel gewonnen haben (2014 und 2021).

Aber Atleti wird von vielen Fans oft wegen seiner inkonsistenten Ergebnisse abgetan, die (normalerweise) mit dem Ausscheiden aus UEFA-Wettbewerben und Bronze in der Liga enden. Aber wenn sie gut sind, sind sie wirklich gut... Und im Moment erleben sie eine ihrer besten Zeiten aller Zeiten.

Nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen Slovan Bratislava, mit einem Doppelpack von Superstar Anoine Griezmmann, haben sie nun 10 Siege in Folge in allen Wettbewerben eingefahren. Dazu gehören Niederlagen wie das 5:0 gegen Valladolid in der Liga oder das 0:6 gegen Sparta Prag, aber auch komplizierte Rivalen wie Sevilla und PSG. Die letzte Niederlage gab es am 23. Oktober gegen Lille.

Diese Serie von 10 Siegen ist von keinem anderen Team aus den fünf großen europäischen Ligen erreicht. Nicht einmal Liverpool kann mithalten, obwohl es in derChampions League und der Premier League dominiert hat - sie hatten ein 3:3-Unentschieden gegen Newcastle -, und schon gar nicht Barcelona oder Real Madrid, obwohl sie in LaLiga vorne liegen.

10 Siege in Folge sind auch nahe an Atlético de Madrids bester Erfolgsbilanz aller Zeiten. Der Rekord lag bei 13 Siegen in Folge. Das war 2012, mit Diego "Cholo" Simeone an der Spitze, den er nach 700 Spielen verständlicherweise nicht mehr gehen will.