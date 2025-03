Atleti-Spieler entschuldigt sich für Beleidigungen gegenüber Schiedsrichter, "die uns teuer zu stehen gekommen sind"

HQ

Atlético de Madrid hat in der LaLiga nur drei Tage vor dem Hauptstadtderby in der kommenden Woche Boden auf Real Madrid abgegeben. Hauptstadt, weil es ein Derby in Madrid ist, und auch, weil es ein Spiel von großer Bedeutung für beide ist, ein Achtelfinal-Rückspiel in Champions League. Am Sonntag gewann Madrid mit 2:1 und Atleti verlor mit 1:2 gegen den jeweiligen Rivalen (Rayo Vallecano und Getafe, ebenfalls madrilenische Teams). Und im Fall von Atleti mit einer großen Kontroverse.

Das Spiel, das in Getafe, der Stadt südlich von Madrid, ausgetragen wurde, erzielte sein erstes Tor in der 75. Minute, dank eines umstrittenen Elfmeters (ein Accidenta, Handspiel) von Sorloth. Doch dann, in der 88. Minute, wurde der argentinische Spieler Ángel Correa nach einem gefährlichen Spiel des Feldes verwiesen, zunächst mit einer gelben Karte, nach dem VAR mit einer glatten Roten Karte. Als er ging, schrie Correa "Du Hurensohn" und andere Beleidigungen auf Spanisch, vor den Augen eines aufgebrachten Simeone, der versuchte, ihn zu beruhigen. Aber es ist zu spät: Correa droht eine Sanktion von vier bis zwölf Spielen - Berichten zufolge werden es wahrscheinlich fünf sein - und könnte zwei wichtige Spiele gegen Barcelona verpassen, eines in LaLiga nächste Woche und das Halbfinale des spanischen Pokals am 2. April.

Später entschuldigte sich Correa auf Twitter bei Schiedsrichter Guillermo Cuadra Fernández "für meine Reaktion nach dem Platzverweis. Ich habe totalen Respekt vor den Schiedsrichtern und diese Reaktion ist nicht typisch für mich. Ich war sehr wütend, dass ich das Team in einem so heiklen Moment mit zehn Mann verlassen habe, und ich habe auf die schlimmste Art und Weise reagiert. Ich hoffe, er nimmt meine aufrichtige Entschuldigung an."

"Ich möchte mich auch bei meinen Teamkollegen und Trainern und bei unseren Fans für eine Aktion entschuldigen, die ich nicht hätte tun dürfen und die uns teuer zu stehen gekommen ist." Gleich nach dem Platzverweis schlug Getafe zurück und erzielte innerhalb von drei Minuten zwei Tore. Später am Nachmittag gewann Real Madrid und kehrte auf den zweiten Platz in der LaLiga zurück. Barcelona ist immer noch Tabellenführer, auch wenn das Spiel am Samstag aufgrund des Todes des Mannschaftsarztes verschoben wurde.